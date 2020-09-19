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/ 19 Eyl 2020 - 22:01

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi - Video Haber

Kocaman ve Ayça Dursun çiftinin nikah şahitleri arasında Yargıtay Başkanı Akarca, Danıştay Başkanı Yiğit, Adalet Bakanı Gül, İçişleri Bakanı Soylu, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de yer aldı