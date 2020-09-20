Boksta Türkiye ve İngiltere milli takımlarının ortak kampı Çankırı'da sürüyor

Boksta Türkiye ile İngiltere milli takımlarının ortak kampına Çankırı'da devam edildi. Orhan Saka Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kamp çalışmaları kapsamında, iki ülke milli sporcuları antrenman maçları yaptı.

Milli takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, basın mensuplarına, İngiltere Boks Milli Takımı'yla 5 gündür kamp çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bugün antrenman müsabakaları yapıldığını aktaran Dumlupınar, "Netice itibarıyla müsabakalar güzel geçti. Boksörlerimizin göstermiş olduğu çabadan memnunuz. Boksörlerimizin ilerleyen günlerde daha da iyi olacağına, kapasitelerini daha da arttıracaklarına, ülkemize olimpiyat kotası ve madalya getireceklerine inancım tamdır." diye konuştu.