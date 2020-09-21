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- 21 Eyl 2020 - 16:35

Kumar oynatılan derneğe polis baskını - Video Haber

Sorumlu olan 3 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, dernek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Küçükçekmece'de, kumar oynatıldığı belirlenen bir derneğe polis ekiplerince baskın yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Şehit Özcan Demirci Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Kapıdaki dernek görevlisinin elindeki telsiz ile içeriye bilgi verdiğini fark eden polis ekipleri, hızlıca içeriye girdi. Polis ekipleri, 23 kişiyi dernekte kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Polis, kumar masaları, oyun gereçleri ve para sayma makinesine el koydu. 23 kişiye kumar oynamak ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 50 bin 905 TL para cezası kesildi.

İş yerinden sorumlu olan 3 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, dernek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

21 Eyl 2020 - 16:35 AA İstanbul- Asayiş

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