Kumar oynatılan derneğe polis baskını - Video Haber
Sorumlu olan 3 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, dernek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Küçükçekmece'de, kumar oynatıldığı belirlenen bir derneğe polis ekiplerince baskın yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Şehit Özcan Demirci Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.
Kapıdaki dernek görevlisinin elindeki telsiz ile içeriye bilgi verdiğini fark eden polis ekipleri, hızlıca içeriye girdi. Polis ekipleri, 23 kişiyi dernekte kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Polis, kumar masaları, oyun gereçleri ve para sayma makinesine el koydu. 23 kişiye kumar oynamak ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 50 bin 905 TL para cezası kesildi.
İş yerinden sorumlu olan 3 kişi hakkında adli işlem uygulanırken, dernek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.