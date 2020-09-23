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- 23 Eyl 2020 - 11:11

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Eylül 2020 Cuma ATV Canlı izle

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Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Esra Erol 23 Eylül 2020 Canlı İzle

ATV ekranlarının büyük ilgi ile takip edilen reality şov programı Esra Erol'da yaşanan gelişmeler Türkiye gündemine oturmaya devam ediyor. Sıra dışı, beklenmedik olayları gündeme taşıyan ve çözmek için bütün ekibiyle çalışan Esra Erol'un programı ses getirmeye devam ediyor.

Hergün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un reality şovu büyük izleyici kitlesi tarafından merak edilmeye devam ediyor. Yaşanan ilginç olayları, kayıp vakalarını gündeme taşıyan ve beklenmedik sonuçlara ulaşan Esra Erol hafta içi hergün 16.20'de ATV ekranlarında.

Esra Erol'da Şok Eden İtiraflar

Esra Erol'a katılan Ferdi'nin karısı ile ilgili akıl almaz iddiaları geçen günlerde Türkiye'de gündem olmuştu. Kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile kaçan eşini ve çocuğunu arayan Ferdi ortaya çıkan gerçekler karşısında şok oldu. Ferdi Bey'in kaçan eşi Esra Karakuş'un 22 Eylül salı programına katılması ve yaptığı açıklamalara izleyenler inanamadı.

Esra Karakuş dün yapılan programda kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz beyi sevdiğini ve imam nikahı kıydıklarını açıkladı. Ferdi beyin kendisinin olduğunu belirttiği çocuğun Cengiz beyden olduğunu söyleyen Esra Karakuş'un açıklamalarına izleyiciler inanamadı. 22 Eylül programında yaşanan büyük yüzleşme ile ortaya çıkan gerçekler Türkiye gündemine oturdu. Yaşanan inanılmaz gelişmelerin devamında ne olacağı merak ediliyor. Bugün yayınlanacak olan 23 eylül programına katılacak olan Cengiz beyin açıklamaları merakla bekleniyor.

Hamile Genç Kızın Başına Gelenlerle İlgili Çelişkili İfadeler

Esra Erol'un reality şovunda ele alınan başka bir gündem ise 16 yaşına hamile kalıp, mağdur edilen kızın başına gelenler. Gözü yaşlı anne ve 16 yaşındaki hamile kızı mağdur ettiği iddia edilen 4 gencin canlı yayına bağlanarak yaptıkları 4 çelişkili açıklama. Genç kızın başına gelenlerle ilgili anlatılan çelişkili olaylar gündemi karıştırdı. Olatın ayrıntıları 23 eylül çarşamba günü ATV ekranlarında Esra Erol'da konuşulacak.

Türkiye'nin ilgi ile takip edilen reality şovu Esra Erol'da tüm bunlar ve daha fazlası bugün saat 16.20'de ATV ekranlarında.

23 Eyl 2020 - 11:11 - Dizi Fragmanları

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