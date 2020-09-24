Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Eylül 2020 Cuma ATV Canlı İzle!

Müge Anlı 24 Eylül Canlı İzle

Her gün birbirinden çarpıcı olayları ele almaya devam eden Müge Anlı açıklığa kavuşturduğu olaylar ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Birçok cinayeti çözen, kayıpları bulan ve sosyal sorumluluk projeleri ile sürekli gündemde olan Müge Anlı ve ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yepyeni gündemlerle hafta içi her gün saat 10.00'da seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Aleyna Çakır olayında yaptığı araştırmalar ve elde ettiği bilgiler ile Türkiye gündemini sarsan Müge Anlı yepyeni gelişme ve gündemlerle bugün saat 10.00'da ATV ekranlarında olacak.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 23 Eylül Gelişmeleri

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dün yayınlanan 23. eylül programında Aleyna Çakır olayında yaşanan son gelişmeler konuşuldu. Aleyna Çakır'ın adli tıp raporunda tırnaklarından doku ve sperm örnekleri çıktığı açıklandı. Aleyna Çakır'ın avukatı örneklerin Ümitcan'ın doku ve sperm örnekleri ile karşılaştırılmasını talep ettiklerini belirtti. Avukat Yıldırım savcılığın talebi dikkate almadığını açıkladı. Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın bilinen tek erkek arkadaşı Ümitcan'ın doku örneklerinin karşılaştırılması gerekliliğine dair açıklamalar yaptı.

Dün yayınlanan programdaki diğer bir gündem ise Duygu Çelikten cinayeti oldu. Duygu Çelikten'in acılı annesi canlı yayında içini döktü. Katil zanlısı Veli Ünder'in ise hala ortaya çıkmadığı konuşuldu. Veli Ünder'in canlı yayına katılan ailesi de oğullarından haber alamadıklarını belirtti. Veli Ünder'in ailesi onun da başına bir şey gelmiş olabileceği iddiasını sundu.

Müge Anlı 24 Eylül Programı Bugün Saat 10.00'da

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün konuşulan gelişmelerde sonra Aleyna Çakır olayında neler olacağı merak ediliyor. Adli tıp raporunda çıkan doku örneklerinin karşılaştırmasının yapılıp yapılmayacağı bugün belli olacak. Duygu Çelikten'in annesi Leyla Çelikten'in şikayetçi olduğu katil zanlısı Veli Ünder'in ortaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert yepyeni gelişme ve gündemlerle saat 10.00'da seyircisi ile buluşacak.