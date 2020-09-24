Zuhal Topal'la Sofrada 439. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 24 Eylül Puan Durumu

Zuhal Topal'la Sofrada 439. Bölüm İzle

Her hafta birbirinde farklı gelin ve kaynanaların yarışmacı olarak katıldığı Zuhal Topal'la sofrada programı bu haftada eğlenceli ve iddialı yarışmacıları ile ekranda. Zuhal Topal'la sofrada yaışmasında bugün haftanın 4. gün yarışmacısı hünerlerini sergileyecek. Haftanın kazananını öğrenmeye az zaman kala yarışmada heyecam yükseliyor.

FOX TV ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Sofrada gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilerken, kaynanalar ve Zuhal Topal da puanları ile kazanan yarışmacıyı seçiyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumu ile program hafta içi hergün FOX TV ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Büyük ödülü kazanmak için yarışan gelinlerin rekabeti haftanın 4. yarışmacısının performansı ile bugün saat 15.45'd3 FOX'ta.

Zuhal Topal'la Sofrada 21-25 Eylül Haftası Yarışmacıları ve Puanları?

Zuhal Topal'la Sofrada programında her hafta olduğu gibi bu hafta da 5 farklı yarışmacı mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Pazartesi gününden bu yana heyecanla devam eden yarışmada ilk 3 yarışmacı ve puanları geride kaldı. İlk gün yarışmacısı olan Hatice Ecem Yıldırım 19 puan ile günü kapatmıştı. İkinci gün yarışmacısı Melike Esen ise kaynanalarda ve Zuhal Topal'dan toplamda 33 puan almayı başardı. Dün yayınlanan bölümde 21 puan toplayan Derya Doğan'dan sonra sıra 4. gün yarışmacısına geldi. Zuhal Topal'la Sofra'da yarışmasında bugün metfaktaki yeteneklerini sergileyecak olan yarışmacı Zuhal Sabuncu'nun alacağı puanlar merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın finali yarın yapılacak. Finale yaklaşırken heyecanın arttığı yarışmada bu hafta büyük ödülün sahibi olacak gelin merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 439. Bölüm Puan Durumu Nedir?

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugün yayınlanacak olan 439. bölümünde yarışacak gelin Zuhal Sabuncu'nun aldığı puanlar henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimizde bulabileceğiniz gelin Zuhal Sabuncu'nun kaç puan alacağı seyirci tarafından da merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın 4. yarışmacısının performansı ile bugün 15.45'de FOX TV ekranlarında olacak.