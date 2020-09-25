Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Eylül 2020 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol 25 Eylül 2020 Canlı İzle

ATV ekranlarının yıllardır en çok izlene ikindi kuşağı programı olmaya devam eden Esra Erol, hafta içi hergün yepyeni gündem ve gelişmelerle izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan reality programında kayıplar bulunmaya, dağılmış ailelerin sırları çözülmeye devam ediyor.

Türkiye'nin sevilen ismi Esra Erol, gündem yaratcak konuları ekran ataşımaya devam ediyor. Uzun yıllardır birçok olayı çözen Esra Erol ve ekibi yine görev başında. Hafta içi hergün ATV ekranlarında yayınlanan reality programı bugğn 16.20'de ATV ekranlarında.

Esra Erol'da 24 Eylül Gündemleri Nelerdi?

Esra Erol'da günlerdir konuşulan Esra Karakuş olayında yeni gelişmeler yaşandı. Esra Karakuş, kocasını bırakıp 4 aylık bebeği ile kaçtığı komşusu Cengiz'i sevdiğini ve bebeğinde Cengiz'den olduğunu söylemişti. Bu açıklama kocası Ferdi beyin içini yakarken, gündeme de bomba gibi düştü. Dün yapılan programda çocuğun kimden olduğuna dair oluşan şüpheler sonucu DNA testinin yapılacağı açıklandı.

Kızı kayıp diye Esra Erol'a gelen Aynur hanım'ın göz yaşları dindi. Esra Erol kızı ile 15 gün sonra yeniden buluşacak. Esra Erol Aynur Hanım'ın kızının beraber gittiği İdris beyi de canlı yayına getireceğini açıkladı. Kardelen'in 2 yaşındaki kızı kocası Mert tarafından kaçırılmaya devam ediyor. Velayeti annesi Kardelen'de olan 2 yaşındaki çocuk bulunabilecek mi? Anne Kardelen çocuğunun hayatından şüpheli olduğunu açıkladı.

Belçika'dan Türkiye'ye geldiği gibi %65 zihinsel engeli olan kızı kayboldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kaybolan kızını Esra Erol bulabilecek mi?

25 Eylül Programı Yüzleşmeleri

Esra Erol'da bugün yayınlanacak programda Esra Karakuş'un açıklamaları doğrultusunda yapılan DNA testinin sonuçları açıklanacak. 4 aylık Ecrin bebeğin babası Ferdi mi yoksa Cengiz mi ortaya çıkacak. Başka bir gündem ise kızına kavuşan Aynur hanım damat adayı İdris ile canlı yayında tanışacak. Esra Erol birçok yeni gelişme ve yüzleşme ile bugün saat 16.20'de ATV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.