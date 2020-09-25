Hercai 40. Bölüm Full İzle! 25 Eylül Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Hercai 40. Bölüm Full İzle YouTube

Geçen hafta 39. bölümü ile ekrana gelen Hercai dizisinde yaşanacaklar merak ediliyor. ATV ekranlarının ilgi ile takip edilen yapımı Hercai, yeni sezonda da seyirciyi ekrana çekmeye devam ediyor. İntikamın gölgesinde büyüyen bir aşkın hikayesini anlatan Hercai heyecan ve entrika dolu yepyeni bölümleri ile her cuma ATV ekranlarında seyircisi ile buluşamaya devam ediyor.

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai dizisi bu sezon kadroya katılan yeni isimlerle beraber farklı bir yöne evriliyor. İntikam oyununun bitip bitmeyeceğinin merak edildiği dizide heyecan yükseliyor. Midyat'ta çekilen ve yoğun ilgi görmeye devam eden dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai her hafta cuma günleri saat 20.00'da yeni bölümleri ile ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Hercai Dizisi 39. Bölümde Neler Oldu?

Hercai dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Miran Reyyan'a olan aşkından intikam almaktan vazgeçer. Midyat'tan gidip uzaklarda Reyyan ile yeni bir hayata başlamak isteyen Miran, olacaklardan habersiz planlar yapar. Şadoğlu ailesini de kızları Reyyan için sevindiren bu haber, Azize Aslanbey'in hiç hoşuna gitmez. Azize Aslanbey Miran'ı kullanacağı son bir hamleyle intikamını bitirmek ister. Miran gitmek için Azize Aslanbey ise intikam için planlar yaparken yıllardır öldü diye bilinen Aslan Aslanbey geçmişini öğrenmiş ve adalet sağlamak için Midyat'a geri dönmüştür. Aslan Aslanbey'in de gelmesi ile Miran için işler daha da karmaşık bir hal almıştır.

Hercai Dizisi 40. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai dizisinin heyecan dolu 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman yeni bölüm için izleyicileri meraklandırmaya başladı. Fragmanda Reyyan ile Miran'ın Azat'ın vurulma olayı yüzünden gerilmesi dikkat çekti. Aslan Aslanbey'in Reyyan'ın fotoğrafını saklaması Miran'ı çılgına çevirdi. Fragman'da Reyyan'ın gerçek babasının görünmesi de izleyenleri şaşırttı. Birçok yeni gelişmenin yaşandığı 40. bölüm fragmanında Reyyan'ın vurulup vurulmadığı konusu ise merak ediliyor. Hercai heyecan dolu yepyeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.