Hekimoğlu 19. Bölüm Fragmanı - 2! Hekimoğlu 19. Bölüm Son Fragmanı İzle

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Hekimoğlu 19. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Hekimoğlu ve Dr. İpek arasında bir yakınlaşma mı başlıyor? Hekimoğlu 19. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Hekimoğlu ve Dr. İpek arasında bir yakınlaşma mı başlıyor?

Hekimoğlu ve Dr. İpek arasında sular durulmuyor. Çoğu zaman birbirleriyle atışan Ateş ve İpek'in durumu çevrelerindekilerin de dikkatini çekiyor. Hekimoğlu, İpek'ten mi hoşlanıyor?

Diğer taraftan Memoli içinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Geçmişinden çıkıp gelen bir kadın Memoli'nin tüm dengesini alt üst ediyor!Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!