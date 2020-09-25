Hekimoğlu 19. Bölüm Fragmanı - 2! Hekimoğlu 19. Bölüm Son Fragmanı İzle
Ekranların en sevilen hastane ve doktor temalı dizilerinden Hekimoğlu 19. Bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize bir kurtarışın işlendiği, farklı hayatların konu alındığı ve birbirinden efsane anlara sahne olan Hekimoğlu 19. Bölüm fragmanını izleyerek, diziye dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Hekimoğlu 19. Bölüm fragmanında yine daha önceki tüm bölümlerde olduğu gibi heyecan doruk noktasında olacak.
Hekimoğlu 19. Bölüm fragmanı izleyenlerle buluştu. Haber detaylarından hem kanal, hem yapımcı şirket, hem de dizi tarafından paylaşılan Hekimoğlu 19. Bölüm fragmanını izleyebilir ve 19. Bölümde neler olacağını net bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca Hekimoğlu 19. Bölüm detaylarıyla ilgili tüm bilgilere haber içeriğinden ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte Hekimoğlu 19. Bölümünü de yine yayınlandığında sitemiz üzerinden izleyebilirsiniz.
Hekimoğlu 19. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Hekimoğlu ve Dr. İpek arasında bir yakınlaşma mı başlıyor? Hekimoğlu 19. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Hekimoğlu ve Dr. İpek arasında bir yakınlaşma mı başlıyor?
Hekimoğlu ve Dr. İpek arasında sular durulmuyor. Çoğu zaman birbirleriyle atışan Ateş ve İpek'in durumu çevrelerindekilerin de dikkatini çekiyor. Hekimoğlu, İpek'ten mi hoşlanıyor?
Diğer taraftan Memoli içinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Geçmişinden çıkıp gelen bir kadın Memoli'nin tüm dengesini alt üst ediyor!Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
25 Eyl 2020 - 22:03 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.