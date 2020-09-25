Sinan Akçıl’dan Burcu Kıratlı’ya Öpüşme Resti! Türkan Şoray Kurallarım Var...

Şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, önceki akşam Etiler’de magazinburada.net kameralarına yansıdı. Pakistan’nın ünlü bir markasının yüzü olan Kıratlı, gerçekleştirdikleri çekimlere dair samimi açıklamalarda bulunurken Akçıl’dan ‘öpüşme resti’ geldi.

Marka ile yaptıkları çekimlerin güzel geçtiğini dile getiren Burcu Kıratlı, “Sevdim bu Pakistan stilini aslında ben. Çok da yakıştırdılar bana sağ olsunlar” ifadelerini kullandı. Gelen tepkilerden de memnun olduğunu söyleyen Kıratlı, “Zaten bekliyordum. Ama beklediğimden de güzel tepkiler aldım. İnşallah güzel bir marka iş birliği olacak” şeklinde konuştu.

Yeniden setlere dönüp dönmeyeceği merak edilen Burcu Kıratlı, müjdeyi verdi ve Aralık ayında yeni dizi projesinin başlayacağını açıkladı. Kıratlı’ya, Sinan Akçıl’ın canlandırdığı rollerle ilgili müdahalede bulunup bulunmadığı da soruldu.

Şarkıcı, “Karışırım… ‘Sinan Şoray’ kanunlarım var… Ben istemezsem öpüşemez…” diyerek ‘Türkan Şoray kanunu’ göndermesi yaparken Kıratlı ise “Yok canım öyle bir şey… Bu konu hala aile içinde tartışma esnasında… Kesin bir şey yok. İkimiz de profesyoneliz sonuçta” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Akçıl ise “Şöyle yapalım… Bir filmde ben oynarsam öpüşürüz” diyerek röportaja nokta koydu.