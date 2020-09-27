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- 27 Eyl 2020 - 23:32

28 Eylül - 4 Ekim Haftalık Burç Yorumları - Hande Kazanova ile Astroloji

Enerjini iyi kullan! Haftalık ve aylık burç yorumları, gezegen hareketleri ve burçlar ile ilgili ekstra bilgileri Hande Kazanova ile Astroloji haberimizde izleyebilirsiniz..

Enerjini iyi kullan! Eylül ayının son haftasında iki güçlü enerjinin yeniden çatışmasına tanık oluyoruz! Enerjimize ve sağlığımıza dikkat etmeliyiz! Perşembe günü önemli bir dolunay bizi bekliyor! Bu dolunay bizleri nasıl etkileyecek?

Bu hafta gökyüzü etkilerini nasıl yaşayacağız? Hande Kazanova ile Astroloji Hepsini yeni gelen haftanın videosunda anlattı!

27 Eyl 2020 - 23:32 Ankara- Yaşam

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28 Eylül - 4 Ekim Haftalık Burç Yorumları - Hande Kazanova ile Astroloji mask
28 Eylül - 4 Ekim Haftalık Burç Yorumları - Hande Kazanova ile Astroloji
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