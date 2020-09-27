27 Eyl 2020 - 23:32
28 Eylül - 4 Ekim Haftalık Burç Yorumları - Hande Kazanova ile Astroloji
Enerjini iyi kullan! Haftalık ve aylık burç yorumları, gezegen hareketleri ve burçlar ile ilgili ekstra bilgileri Hande Kazanova ile Astroloji haberimizde izleyebilirsiniz..
Enerjini iyi kullan! Eylül ayının son haftasında iki güçlü enerjinin yeniden çatışmasına tanık oluyoruz! Enerjimize ve sağlığımıza dikkat etmeliyiz! Perşembe günü önemli bir dolunay bizi bekliyor! Bu dolunay bizleri nasıl etkileyecek?
Bu hafta gökyüzü etkilerini nasıl yaşayacağız? Hande Kazanova ile Astroloji Hepsini yeni gelen haftanın videosunda anlattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.