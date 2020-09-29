Müge Anlı Tamamı Tek Parça 29 Eylül 2020 Cuma ATV Canlı İzle!

Müge Anlı 29 Eylül Canlı İzle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert tüm hızı ile devam ediyor. Müge Anlı ve ekibi yepyeni gündemleri seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor. Kayıpların bulunduğu, cinayetlerin çözüldüğü programda ele alınan olaylar Türkiye gündemini belirliyor.

Türkiye'nin en güvenilir ismi olan Müge Anlı ekibi ile beraber birçok olaya açıklık kazandırırken, sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevilen gündüz kuşağı programı yıllardır olduğu gibi, güçlü gündemler ve araştırmalar ile hafta içi her gün seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert her gün yeni gündem ve gelişmelerle saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te 28 Eylül'de Neler Yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında araştırılan Duygu Çelikten cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cinayete kurban giden kadının ailesi, katil zanlısı Veli Ünder'i suçluyor. Haftalardır bulunmayan Veli Ünder ile ilgili yeni gelişmeler dünkü yayında ele alındı. Tarafların birbirini suçlayan iddiaları Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Müge Anlı'nın yeni gündemlerinden biri ise Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybı. 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın 3 yıldır kayıp olması akıllara öldürüldü mü sorusunu getiriyor. Hasan Kiraz'ın dedesi konu ile ilgili bildiklerini canlı yayında anlattı.

Müge Anlı 12 yaşındaki ortaokul öğrencisini aramaya devam ediyor. Arkadaşımı bırakacağım diye çıktığı evine dönmeyen 12 yaşındaki ortaokul öğrencisinin başına neler geldiği merak ediliyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programında 28 Eylül'de ele alınan bu gündemlerle ilgili yaşanacak yeni gelişmeler merak ediliyor.

Müge Anlı'da 29 Eylül

Müge Anlı 28 Eylül programında ele alınan gündemler ve yeni gelişmeler ile bugün de ekranlarda olacak. Hasan Kiraz olayında yaşanan yeni gelişme ve açıklamalar bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında. Kayıp olaylarındaki gelişmelerin açıklanacağı 29 Eylül programı bugün saat 10.00'da ATV ekranlarında olacak.