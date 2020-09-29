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- 29 Eyl 2020 - 09:32

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Eylül 2020 Cuma ATV Canlı izle!

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Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Esra Erol 29 Eylül 2020 Canlı İzle

ATV ekranlarının en sevilen reality programı Esra Erol uzun yıllardır olduğu gibi bu sezonda kayıpları bulmaya, dağılan aileleri toplamaya devam ediyor. Ekranların sevilen yüzü Esra Erol yepyeni gündemlerle hafta içi her gün seyircisi ile buluşuyor. Ailelerin acısını dindirmeye, dertlerine ortak olmaya devam eden sunucu izleyiciden de takdir topluyor.

Hafta içi her gün ikindi kuşağında yayınlanan reality programında yeni gelişmeler izleyiciye aktarılmaya devam ediyor. Farklı kayıp ve kaçırılma vakalarının yoğunluklu olarak araştırıldığı programda tansiyon hiç düşmüyor. Akıl almaz olayların su yüzüne çıkarıldığı program ATV ekranlarında saat 16.20'de yayınlanıyor. Esra Erol ve ekibi hafta içi her gün 16.20'de yeni gündem ve gelişmelerle ekranlarda olmaya devam edecek.

Esra Erol 28 Eylül Programında Neler Oldu?

Esra Erol'un dün yayınlanan 28 Eylül programında birden fazla konu ele alındı. %65 zihinsel engeli olan 43 yaşındaki Semra Yıldırım hala bulunamadı. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda hava almak için dışarı çıkan 43 yaşındaki kadından haber alınamıyor. Semra Yıldırım ile ilgili yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor.

10 yıl önce evlendiği kadını arayan Mustafa bey ise diğer bir gündem. 10 yıl önce 43 yaşındaki Asiye ile evlenen Mustafa bey, düğünden 3 gün sonra altınlarla kaçan karısını aramaya devam ediyor.

Kocasının kaçırdığı çocuğunun hayatından endişe eden Kardelen'in feryadı. Kocası Mert Calman tarafından 2 yaşındaki kızı kaçırılan Kardelen, bağımlı olan Mert Calman'ın çocuğa zarar vermesinden korkuyor. Haftalardır kaçan Mert Calman henüz bulunamadı.

Kızı ve torununun, zorla eve kapatıldığını iddia eden annenin dramı. Kocası Fırat ve Fırat'ın teyzesi tarafından eve kapatılan kızı ve torununu kurtarmak isteyen bir annenin isyanı.

Esra Erol 29 Eylül Yayını

Esra Erol dün ele alınan gündemlerde yaşanan yeni gelişmeler ile bugün seyirci karşısına çıkacak. Birçok kayıp vakasının olduğu programda kayıplar bulunabilecek mi? Esra Erol yeni gelişmelerle dolu bölümü ile bugün saat 16.20'de ATV ekranlarında olacak.

29 Eyl 2020 - 09:32 - Dizi Fragmanları

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