LPG deposuna zulalanan esrarı dedektör köpek "Zela" buldu
"Zela"nın, otomobilin LPG deposuna tepki vermesi üzerine polis ekiplerince sökülen depoda 4 kilo 600 gram esrar bulundu.
Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan otomobilin LGP deposuna gizlenmiş 4 kilo 600 gram esrarı narkotik köpeği "Zela" buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Susuz kavşağında şüphe üzerine durdurduğu 79 AH 283 plakalı otomobilde dedektör köpek "Zela"nın da yardımıyla arama yapıldı.
"Zela"nın, otomobilin LPG deposuna tepki vermesi üzerine polis ekiplerince sökülen depoda 4 kilo 600 gram esrar bulundu. Ekipler, araç sürücüsü Mazlum G.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik köpeği "Zela"nın otomobildeki arama görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
29 Eyl 2020 - 20:57 AA Afyonkarahisar- Asayiş
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.