Çırpınırdı Karadeniz Şarkısını Dinle! Azerbaycanlı Sanatçı Azerin kimdir?

Azerin 1971 yılında Azerbaycan'da dünyaya gelmiştir. Azerbaycan Bakü doğumlu olan ses sanatçısı çok küçük yaşlarda müzik hayatına başlamıştır. Şimdilerde Türkiye'de yaşayan sanatçı katıldığı programda yaptığı açıklamalar ile merak uyandırdı.

Müziğe olan yeteneği ve bilgisi ile göz dolduran Azerbaycan'lı sanatçı çok küçük yaştan beri müzikle iç içedir. Birçok yarışmaya katılan Azerin birçoğunda derece sahibi olmuştur. Dünyanın dört bir yanında konserler veren sanatçı birçok dilde şarkı söyleyebilmektedir. Müziğe olan ilgisi ve birikimi ile adından söz ettiren Azerin, Türkiye'de de oldukça merak edilen isimlerden biridir.

Azerin'in Müzik Hayatı Ve Albümleri

Azerin müzik hayatına 5 yaşında başlamıştır. Azerbaycan Devlet Radyo'sunda 5 yaşında şarkı söylemeye başlayan sanatçı 9 yaşına geldiğinde Cücelerim Dans ve Müzik topluluğunda solistlik yapmıştır. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan Azerin 15 yaşında Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu bünyesindeki Menekşe Korosu'nda solist olmuştur. Erken yaşlardan beri içinde olduğu müzik dünyasında 4 tane de albüm çıkarmıştır.

Azerin 2001 yılında "Azerin 1 " adı ile çıkardığı ilk albümden sonra "Çırpınan Karadeniz" albümü ile adından söz ettirmeye başlamıştır. Albümü ile aynı isimdeki şarkısı Çırpınan Karadeniz en çok bilinen eserlerinden biridir. 2006 yılında 3. albümü olan " Azerin 2 " piyasada yerini almıştır. Azerin'in son albümü ise 2015 yılında çıkardığı "Yüreklerde Biriz" isimli albümüdür.

Dünyanın birçok yerinde konserler veren Azerin kendi ana dili dışında da birçok eseri seslendirmiştir. Müzikal yeteneği çok fazla olan sanatçı Kazakça, Özbekçe, İtalyanca, Fransızca, Rusça, Kırgızca gibi birçok dilde eseri seslendirmiştir. Birçok dilde şarkı söyleyebilen ses sanatçısı çeşitli yurt içi ve yurt dışı festivallerinde sahne almıştır.

Azerin'in Dereceleri Ve Ödülleri

Müzik konusunda çok yetenekli ve deneyimli olan sanatçının birçok ödülü de vardır. Azerin daha 1985 yılında Moskova'da ve 1986 yılında Gürcistan'da katıldığı yarışmalarda derece almıştır. Azerin Kazakistan'da katıldığı Asya'nın Sesi yarışmasında da dereceye girmiştir. Bu dereceden sonra ilk albümünü çıkartmıştır.

Azerin Türkiye'de 2010 yılında Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Kongresinde, Türk Dünyasını En İyi İfade Eden Sanatçı ödülünü almıştır. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından da Türk Dünyası Yılın Sanatçısı ödülüne layık görülmüştür.