Zuhal Topal'la Sofrada 444. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ekim Puan Durumu?

Zuhal Topal'la Sofrada 444. Bölüm Full İzle Youtube

FOX TV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada yeni yarışmacıları ve heyecan dolu bölümleri ile hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumu ile saat 16.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanan program izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Zuhal Topal'la sofrada eğlenceli sunumu, hırslı yarışmacıları ve leziz yemekler ile hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor.

Gelin ve kaynanalardan oluşan takımların rekabetini ekrana taşıyan yarışma oldukça seviliyor. Gelinlerin mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada kaynanalar ise verdikleri puanlarla haftanın birincisi olmaya çalışıyor. Programın sunucusu Zuhal Topal'ın da puan verdiği yarışmada kazanan takım 15 bin liralık ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada heyecan ve rekabet dolu eğlenceli bölümleri ile hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 30 Eylül Yarışmacısı Kaç Puan Topladı?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın ilk üç günü geride kaldı. Dün yayınlanan 30 eylül programında haftanın 3. yarışmacısı İpek Dobromir İvonava mutfaktaki yeteneklerini sergiledi. İpek Dobramir İvonava hazırladığı yemekler ile gün sonunda 24 puan aldı.

Haftanın 3. gün yarışmacısı İpek Dobromir İvonava'da önceki günlerde Arzugül Kara Koçyiğit ve Çiğdem Tat performanslarını göstermişti. İpek gelin aldığı 24 puan ile Çiğdem Tat'ın önüne geçerken, Arzugül'ün ise gerisinde kaldı. Haftanın kalan iki gününde yarışacak gelinlerin performansı ise merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Ekim Yarışmacısı Kimdir Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bugün haftanın 4. yarışmacısı hünerlerini sergileyecek. Haftanın finaline yaklaşılırken, 4. gün yarışmacısı Semra Taşkın'ın menüsü ve kaç puan alacağı merak ediliyor. Hafta boyunca kaynanalardan ve Zuhal Topal'dan en çok puanı toplamayı başaran gelin, 15 bin liralık ödülün sahibi olacak. Büyük ödül için verilen mücadelede haftanın finali yaklaşırken heyecan da arttı.

Zuhal Topal'la Sofrada programında 1 ekim yarışmacısı Semra Taşkın'ın puan durumu henüz açıklanmadı. Program yayınlandıktan sonra 4. gün yarışmacısının puanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.