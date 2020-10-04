Ramo Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ramo Dizisi 14. Bölüm Full İzle Youtube

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo yeni sezonda da tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde heyecan hiç sona ermiyor. Haksızlıklarla mücadele etmeye çalışan Ramo'nun hareketli hikayesini ekranlara taşıyan dizi her hafta seyirciyi ekrana kilitliyor. Ramo hareketli sahneleri ve duygu dolu anlatımı ile izleyiciden tam not almayı başarıyor.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in oynadığı Ramo dizisi Adanalı bir genç olan Ramo'nun adalet için girdiği yolda aldığı intikamları anlatıyor. Ailesini ve aşkını korumaya çalışan Ramo'nun heyecan dolu hikayesi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Ramo yeni bölümleri ile her hafta cuma günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Ramo Dizisi 13. Bölümde Neler Yaşandı?

Ramo dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümü oldukça hareketli geçti. Ramo'nun hapiste çıkar çıkmaz başladığı intikam planı ile seyirci heyecanlı dakikalar yaşadı.

Ailesi kaygı içinde olan Ramo'nun Cihangir'e boyun eğmeye niyeti yoktur. Ramo'yu beklemediği bir anda karşısında gören Cihangir, öldürmek istediği Ramo'nun canını bağışlar. Ramo'nun ona sunduğu teklif karşısında Cihangir canını affettiği gibi Ramo'ya İstanbul'da çalışma izni verir.

Sibel ise Ramo'yu korumak için evlendiği Cihangir ile cehennemi yaşamaya başlar. Artık dönüşü olmayan bir yola giren Sibel, Ramo'ya gizlice yardım etmeye çalışır. Cihangir'in bunu fark etmesi ile başı büyük belaya girer.

Ramo bir taraftan ailesini ve Sibel'i düşünürken diğer yandan da Cihangir'den intikam almaya çalışırken limanın eski sahipleri ile de başı belaya girer.

Ramo Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ramo dizisi yayınlanan son bölümü ile yürekleri ağza getirdi. Geçen haftaki bölümden sonra merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cihangir'in oğlunun ölümü ile işler karışır. Ramo ve Sibel'i artık daha büyük dertler beklemektedir. Ramo yeni bölümü ile bu akşam Show TV'de.