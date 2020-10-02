Babil Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 2 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Babil Dizisi 14. Bölüm Full İzle Youtube

Ekranlarının en sevilen yapımlarında Babil her hafta cuma günleri ekrana gelmeye devam ediyor. Hikayesi ile izleyenleri ekrana çeken dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Konusu ve güçlü kadrosu ile sezonun en sevilen yapımlarından biri olan Babil'de her hafta yeni gelişmeler yaşanıyor. Cuma akşamları yayınlanan dizi Star TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Başrollerini Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Onur Saylak ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı dizi güçlü oyuncu kadrosu ile de izleyiciden tam puan alıyor. Oğlunun hayatı için tehlikelerle dolu bir yola giren babanın, kazanmak için verdiği mücadele ve gerçeğe çıkan sırlarla değişen hayatları anlatan Babil yeni bölümleri ile her cuma Star TV ekranlarında.

Babil Dizisi 13. Bölümde Neler Yaşandı?

Babil dizisinde Deniz'in Egemen'in oğlu olması seyirciyi çok şaşırtmıştı. Deniz için birçok fedekarlık yapan İrfan'ın bu gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği ve Egemen'in oğluna babalık yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

Babil dizisinin geçen hafta yayınlanan 12. bölümünde Deniz'in kaçırılması ile tüm dengeler değişir. İrfan Deniz'i kurtarmak için beklenmedik bir karar verirken, Deniz'in gerçek babası Egemen ise zor bir kararın eşiğinde kalır.

Eda, İrfan Deniz ile ilgili gerçeği öğrenmesi diye her şeyi yapmaya hazırdır. Egemen'den bunu saklamasını isteyen Eda karşılığında ne isterse yapacaktır. Ancak Egemen sussa bile İlay'ın sessiz kalmaya niyeti yoktur. İlay gerçeklerle ilgili Eda'nın üstüne gitmeye başlar. Tüm bunlar yaşanırken Süleyman'a beklenmedik bir iş teklifi gelmesi ile Ayşe, İrfan ve Egemen'in oyununda işler değişir.

Babil Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Babil dizisinde son yaşananlardan sonra Deniz'e ne olacağı merak ediliyor. Deniz'in gerçek babası ortaya çıkacak mı? Egemen ile İrfan'ın arasında neler yaşanacak?

Babil dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında İrfan'ın hapse düşmesini fırsat bilen Egemen gerçekleri anlatır. Eda'dan ise seçimini yapmasını ister. Eda'nın kimi seçeceği ve İrfan'ın neler yapacağı merak konusu olmaya devam ediyor.