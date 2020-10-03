İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon - Video Haber

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 10 ilçede 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 14 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.