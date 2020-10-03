Savaşçı Dizisi 100. Bölüm Full İzle! 4 Ekim Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Savaşçı Dizisi 100. Bölüm Full İzle Youtube

FOX TV ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olan Savaşçı her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekrana kilitleyen dizide heyecan günden güne tırmanıyor. Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı dizisi eski bir ekip olan Kılıç Timi'nin macera dolu hikayesini anlatıyor. Cesur yürekli askerlerden oluşan Kılıç Timi'nin çatışmaları, vatan sevgileri ve ailelerini ekrana taşıyan dizi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Savaşçı dizisi heyecan dolu bölümleri ile her hafta pazar günleri seyirci ile buluşuyor.

Savaşçı Dizisi 99. Bölümde Neler Oldu?

Savaşçı dizisinin yayınlanan son bölümünde heyecan dolu sahneler ekrana geldi. Merlin'le girdikleri çatışmada zor anlar yaşayan ekip izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Merlin ve adamları ile girilen çatışmada Yüzbaşı Kağan Kopuz Albay'ı korumaya çalışırken vurulur. Kopuz Albay bir yandan çatışırken diğer taraftan ağır yara alan Yüzbaşı Kağan'ı bu ateş çemberinden çıkarmaya çalışır. Ancak Yüzbaşı Kağan'ın oradan çıkması hiç de kolay olmaz. Çünkü Merlin ve adamları ikinci planları ile saldırmaya devam ederler.

Kılıç Timi'nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Yüzbaşı Kağan'ı kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır. Hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğini kabul etmez. Kutalmış Paşa'nın karar değiştirmesi ve harekete geçilmesi ile gerilim iyice yükselir.

Savaşçı Dizisi 100. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Savaşçı dizisi geçen hafta yayınlanan bölümü ile heyecanı zirveye taşımıştı. Final sahnesi ile seyirciyi merakta bırakan Savaşçı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Kurtarma operasyonundan sahneler gösteren Savaşçı dizisinin fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı. Savaşçı dizisi yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında.