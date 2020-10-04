Palamut bolluğu tüketicinin de yüzünü güldürdü - Video
Palamut açısından çok verimli bir sezon geçirildiğini anlatan Balcı, "Oltamızı Çanakkale'ye atıyoruz palamut çıkıyor, Karadeniz'e atıyoruz palamut çıkıyor, Boğaz'a atıyoruz palamut çıkıyor." dedi.
Balıkçılar, verimli bir sezon geçirirken özellikle palamut bolluğu tüketiciyi de sevindirdi. AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Balık Satıcıları Odası 2. Başkanı Kenan Balcı, av sezonu başlayalı yaklaşık bir aylık süre geçtiğini hatırlatarak, 10 gündür palamut akını olduğunu ve fiyatların 40 liradan 10 liraya gerilediğini kaydetti.
Palamut açısından çok verimli bir sezon geçirildiğini anlatan Balcı, "Oltamızı Çanakkale'ye atıyoruz palamut çıkıyor, Karadeniz'e atıyoruz palamut çıkıyor, Boğaz'a atıyoruz palamut çıkıyor." dedi.
Önceki sezonlarda günde 10 kasa olan palamut satışının bu sezon 50 kasaya yükseldiğini dile getiren Balcı, palamut bolluğunun hem satıcıları hem de müşterileri sevindirdiğini söyledi.
Balcı, sözlerini, "Balıkçılarımız hamsiden diyelim yüz kilo tutuyor, palamuttan bir ton tutuyor. Onun için de palamut tutmak gemicilerimizin daha çok hoşuna gidiyor. Hoşuna gitmek ne demek? Balıkçılarımız daha çok para kazanıyor. Çünkü, halkın talebi çok." diye tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.