MasterChef 5 Ekim 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 71. Bölümde Kim Elendi?

MasterChef 5 Ekim 2020 Canlı İzle

TV8 ekranlarını yoğun ilgi gören yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Dünyanın en zorlu yemek yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi aranıyor. Birbirinden farklı yemek ve sunumların yapıldığı yarışmada 2 takım halinde rekabet eden yarışmacılar en iyi olmak için kıyasıya rekabet ediyor. Her hafta dokunulmazlık oyunlarının ve elemelerin yaşandığı zorlu yarışma MasterChef Türkiye pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'da ekrana gelmeye devam ediyor.

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu MasterChef Türkiye'de şefler her bölümde yarışmacılarda zorlu yemekleri ve tabak sunumlarını hazırlamalarını bekliyor. Mavi ve kırmızı takımlar olarak mücadele eden yarışmacılar hem takımları hem de kendileri için büyük emek veriyor. Türkiye'nin en iyi şefi olmak isteyen 16 isim kıyasıya rekabet ediyor.

MasterChef Türkiye 4 Ekim Programında Neler Oldu?

MasterChef Türkiye programının 4 Ekim pazar akşamı yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynandı. 4 Ekim programında dokunulmazlığı olmayan 6 yarışmacıdan biri yarışmaya veda etti.

MasterChef Türkiye programının 4 Ekim eleme günü için 6 yarışmacı eleme postasındaydı. Eleme postasında olan yarışmacılar Didem, Eray, Duygu, Sefa, Esra ve Uğur'du. Elenmemek için yarışan yarışmacılar ilk önce tabak sunumu yaptı. Tabak sunumu en çok beğenilen Uğur elenmekten kutulan ilk isim oldu. Uğur'un arkasından tabağı beğenilen diğer iki isim ise Esra ve Eray oldu. Böylece 3 isim eleme postasından çıktı.

Eleme postasında kalan Didem, Sefa ve Duygu ise yeniden yarıştı. Balık ekmek tabağı sunumu yapması istenen yarışmacılarda ise elenen isim Duygu oldu. Duygu tabağını bilerek kötü yaptığını ve bilerek elendiğini söyledi.

MasterChef Türkiye 5 Ekim Tanıtımı Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye Duygu'nun elendiği 4 Ekim programnından sonra yeni oyun ve düelloları ile 5 Ekim pazartesi günü ekranlara gelecek. Zorlu yemek yarışmasının tanıtımında sonra neler olacağı merak edilmeye başlandı. MasterChef yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında seyirci ile buluşacak.