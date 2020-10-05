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- 05 Eki 2020 - 18:34

Çukur 4.Sezon 5. Bölüm 98. Bölüm Full İzle Show TV! 5 Ekim Çukur 4.Sezon 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur dizisi 4.sezon 5. Bölümü, yine her bölümü gibi heyecanı zirveye taşıdı. Çukur dizisi 98. Bölüm izle araştırması yapan milyonlarca Çukur Hayranı, bunun yanı sıra Çukur XX. Bölüm fragmanı araştırmalarıyla da, Google’da oldukça büyük hacim oluşturmuş durumda. Sizler için hazırladığımız Çukur 4.sezon 5. Bölüm ile birlikte; söz konusu bölümlere dair tüm detayları eksiksiz bir şekilde izleyebilirsiniz. İşte detaylar…

Çukur 4.Sezon 5. Bölüm 98. Bölüm Full İzle Show TV! TIKLAYINIZ

Çukur 4.Sezon 5. Bölüm 98. Bölüm Full İzle Show TV! 5 Ekim Çukur 4.Sezon 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur tüm hızı ile kaldığı yerden devam ediyor. Pazartesi akşamlarının sevilen yapımı bu sezonda da hareketli ve çarpıcı sahneleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana yoğun ilgi gören Çukur dizisi yeni sezonda da son derece iddialı bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Necip Memili gibi isimlerin oynadığı Çukur dizisinde çatışmalar ve hesaplaşmalar hiç bitmiyor. Heyecanlı ve hareketli sahneleri ile büyük beğeni toplayan dizide Koçovalo ailesi Çukur'u korumaya devam ediyor. Ekranların en iddialı yapımlarından Çukur yeni bölümleri ile her hafta pazartesi günleri Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Çukur Dizisi 97. Bölümde Neler Yaşandı?

Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünde Yamaç'ın Erdenetlerin yanına geçmesi büyük yankı uyandırıyor. Cengiz Erdenet Yamç yakınlığı dikkat çekerken, Vartolu Yamaç'a hesap soruyor. Yamaç'ın Çukur'u korumak için kendini satması büyük tepki topluyor. Cumali'nin Yamaç'a vereceği tepki beklenirken çatışma çıkması da heyecanı zirveye taşıyor.

Karaca ve Azer'in düğünlerinin yapıldığı gece, Sultan'ın Karaca'ya gerçekleri anlatması ise beklenmedik sonuçlar yaratacak. İdris Koçovalı'yı Azer'in öldürdüğünü öğrenen Karaca'nın kararı ise seyirciyi merak ettirdi.

Çukur Dizisi 98. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çukur dizisinin 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki aksiyon dolu sahneler  dikkat çekerken, Koçovalı ailesinin kendi içinde başlattığı savaş isleyenleri üzdü. Yamaç ile Cumali arasındaki konuşmalar yürekleri dağlarken, Yamaç'ın bu oyuna daha ne kadar devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Fragmanda Yamaç'ın Cengiz Erdenet'i öldüreceğini söylemesi ise heyecanı yükseltti. Çukur dizisi heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Saat 20.00'da başlayan dizi Show TV ekranlarında yayınlanacak.

05 Eki 2020 - 18:34 Ankara- Dizi Fragmanları

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Çukur 4.Sezon 5. Bölüm 98. Bölüm Full İzle Show TV! 5 Ekim Çukur 4.Sezon 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
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