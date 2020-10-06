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- 06 Eki 2020 - 09:07

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim canlı izle, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah son bölüm izle araştırmalarını yapan kişiler, ekranların en sevilen programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ya ulaşmak istiyor. Haberimiz üzerinde gerek canlı yayın linklerine, gerekse program videolarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 6 Ekim Canlı İzle

Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği sabah programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah bu sezon ekrana gelmeye başladı. Yeni sezonun eğlenceli programı hafta içi her gün ekranlara geliyor. Sabahlara renk katan program dobra açıklamalar ve neşeli sunumu ile seyirciden tam puan alıyor. Hafta içi sabahlarının kıpır kıpır, eğlenceli ve bilgili programı her gün saat 09.45'te seyircisi ile buluşuyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı zengin içeriği, birbirinden renkli konu ve konukları ile ekranlara neşe katmaya devam ediyor. Hem eğlenceli hem de bilgi dolu program en sevilen sabah yayını olmaya devam ediyor. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında magazinden sağlığı, müzikten mutfağa her şey konuşuluyor. Zengin içeriği ile program yayınlandığı her gün büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programında 5 Ekimde Neler Yaşandı?

Demet Akalın ve Alişan'ın renkli sunumu ile ekrana gelen programda dün çok eğlenceli dakikalar yaşandı. Ayşe Dinçer ve Hüseyin Kağıt'ın konuk olduğu programda izleyiciler Ankara oyun havaları ile coştu. Hüseyin Kağıt'ın samimi açıklamalarda bulunduğu programda coşku hiç düşmedi.

Programın 5 Ekim konuklarından biri olan Prof. Dr. Kadir Demir ise mide ve bağırsak sağlığı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı ve sağlıklı önerilerde bulundu. Ankara havaları ile eğlendirirken çeşitli bilgilerle de seyirciyi aydınlatan program son derece keyifli anlar yaşattı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah Programı 6 Ekim Konukları Kim?

Ekranların en sevilen sabah programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının bugünkü konu ve konukları ise merak ediliyor. Programın 6 Ekim konukları arasında Kobra Murat ve Solmaz Çiros var. Konuk olarak katılacak bu iki isim ile kıpır kıpır geçecek programda neler yaşanacağı izleyici tarafından merakla bekleniyor. Müzik ve dans şöleni yaşanacak programa uzman psikologların da katılımı ile zenginlik gelecek.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının diğer konukları ise Uzman Psikolog Ramazan Saygın Şimşek ve Uzman Psikolog Esra Ezmeci olacak. İkili ilişkilere farklı perspektiflerden bakacak ve yeni tartışmalar açacaklar. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı yeni konu ve konukları ile bugün saat 09.45'te Star'da.

06 Eki 2020 - 09:07 - Dizi Fragmanları

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