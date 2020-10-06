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- 06 Eki 2020 - 09:14

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!

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Elif Duman
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Esra Erol 6 Ekim 2020 Canlı İzle

ATV  ekranlarının en çok izlenen reality programlarından biri olan Esra Erol dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor. Dağılmış ailelerin, kayıpların öykülerini ekrana taşıyan, buluşmalar ve yüzleştirmeler gerçekleştiren Esra Erol ve ekibi bu sezonda birçok olayı açıklığa kavuşturmaya devam ediyor.

Ekranların en sevilen isimlerinden Esra Erol uzun yıllardır olduğu gibi gerçekleri seyirci ile buluşturmaya devam ediyor. Programında ele aldığı gündemlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiren Esra Erol hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Esra Erol'da 5 Ekim Programında Neler Yaşandı?

Esra Erol'da dün yayınlanan 5 Ekim programında birden çok gündem ele alındı. Geçen yayınlanan programda sevgilisi Volkan'a veda edip giden Semra Yıldırım, canlı yayına Belçika'dan mesaj yolladı. Mesaj canlı yayında keyifli anlar yaşattı.

Kocası Ömer'in 3 yıldır başka bir kadınla yaşadığını söyleyen Meryem hanımın iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kocasının 3 yıldır Özbekistanlı Feruza isimli kadınla yaşadığını söyleyen Meryem hanımın iddiaları konuşuldu.

Eski eşi tarafından 4 aydır çocuğu kaçırılan kadının yaşadıkları ekrana taşındı. Velayei kendisinde olan çocuğunun eski eşi Mehmet Akyol tarafından 4 aydır kaçırıldığını iddia eden Ebru hanımın açıklamaları dinlendi. Esra Erol kaçırılan çocuğu aramaya devam ediyor.

20 yıllık eşinin zihinsel engelli kızını odaya kilitleyip kaçtığını söyleyen adam karısının bulunmasını istiyor. %88 zihinsel engeli bulunan çocuğu odaya kilitleyip kaçan Nurgül Şahin'in nerede olduğu araştırılıyor.

Esra Erol'da 6 Ekim Gündemleri Neler?

Esra Erol'un reality programında dün ele alınan gündemler araştırılmaya ve konuşulmaya devam edilecek. Meryem hanımın iddialarına yönelik ortaya çıkan yeni gelişmeler seyirci ile paylaşılacak. Yeni gündemlerinde ele alınacağı 6 Ekim programında akıl almaz olaylar yine izleyici ile buluşacak.

Esra Erol hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeni gündem ve gelişmelerle ekrana gelecek. Program saat 16.20'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

06 Eki 2020 - 09:14 - Dizi Fragmanları

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