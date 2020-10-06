Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Eki 2020 - 13:16

Trendyol 6-7-8 Ekim İndirimleri! Hangi Ürünlerde Sürpriz İndirimler Var?

Türkiye'nin online alışverişte en güvenilir ve kaliteli sitelerinden biri olan Trendyol bu sene de büyük ekim kampanyası ile çeşitli fırsatlar sunuyor. 6-7-8 Ekim tarihleri arasında geçerli olan indirimler herkese çeşitli fırsatlar sunuyor. Yüz binlerce üründe %50'ye varan indirimlerle Trendyol kampanyalarına devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye'nin online alışverişte en güvenilir ve kaliteli sitelerinden biri olan Trendyol bu sene de büyük ekim kampanyası ile çeşitli fırsatlar sunuyor. 6-7-8 ekim tarihleri arasında geçerli olan indirimler herkese çeşitli fırsatlar sunuyor. Yüz binlerce üründe %50'ye varan indirimlerle Trendyol kampanyalarına devam ediyor.

Büyük Ekim Kampanyası Hangi Günler Geçerli?

Her yıl yazan sonbahara geçerken Trendyol'un düzenlediği kampanya bu senede başladı. Mevsim geçişinin yaşandığı bu dönemde Trendyol dolabını ya da evini yenilemek isteyenlere %50'ye varan inanılmaz kampanyalar sunuyor. Birçok üründe geçerli indirimler için ise sadece 3 gün var.

Trendyol'un büyük ekim kampanyası 6 Ekim günü başladı. 6-7-8 ekim tarihlerinde devam edecek olan indirimler 8 ekim gece yarısı bitecek. Trendyol'da satışı gerçekleştirilen birbirinden kaliteli ve güzel ürünler daha şimdiden tükenmeye başladı bile.

Trendyol büyük ekim kampanyası bünyesinde deri ceketten ayakkabıya, elektronik aletlerden bebek ürünlerine, kozmetikten okul malzemelerine kadar birçok üründe indirimler ve kampanyalar devam ediyor.

Büyük Ekim Kampanyasında Hangi Ürünlerde Ne Kadar İndirim Olacak?

Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş kanalı Trendyol'un büyük ekim kampanyası hemen hemen tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlerle 6 ekimde başlar. 3 gün sürecek büyük ekim kampanyası bünyesinde birçok ürün kampanyalı olacağı gibi, indirim miktarları ise ürünlere göre değişiyor. Büyük ekim kampanyasında satılacak ürünler ve indirim miktarları şu şekilde.

·         Ayakkabı, aksesuar, saat, gözlük, giyim, mobilya gibi birçok üründe %50'ye varan indirim sunuldu.

·         Elektronikte %7'ye varan indirimler var.

·         Oyuncaklarda %40'a kadar indirim yapılacak.

·         Süpermarket ürünlerinde ise %20'ye varan indirimler Trendyol'da.

Trendyol Ekim Kampanyası Her Sene Yapılıyor Mu?

Her sene belli dönemlerde farklı firmalar tarafından yapılan indirim günlerinin en popüleri olan Trendyol büyük ekim kampanyası hemen hemen her yıl yapılmaktadır. Yaz mevsiminden sonbahara geçilirken dolaplarını, evlerini ve eşyalarını yenileyecek olan insanlar için büyük avantaj olan  Trendyol ekim kampanyası son derece avantajlı kampanyalar sunmaktadır.

06 Eki 2020 - 13:16 - Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Carrefour Ankara Açılış Saati, Kapanış Saati! Carrefour Saat Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor? mask
Carrefour Ankara Açılış Saati, Kapanış Saati! Carrefour Saat Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor?
Magnum Porsche 2020 Çekilişi Ne Zaman Bitecek? 2020 Magnum Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? mask
Magnum Porsche 2020 Çekilişi Ne Zaman Bitecek? 2020 Magnum Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hepsiburada Dev İndirim Günleri! Hepsiburada Bülten Haberleri - Hepsiburada yüzde 50 indirim mask
Hepsiburada Dev İndirim Günleri! Hepsiburada Bülten Haberleri - Hepsiburada yüzde 50 indirim
Trendyol 'da Süper İndirimler! Trendyol Güncel Kampanya ve İndirim Haberleri! mask
Trendyol 'da Süper İndirimler! Trendyol Güncel Kampanya ve İndirim Haberleri!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sefirin Kızı 23. Bölüm Fragmanı İzle mask
Sefirin Kızı 23. Bölüm Fragmanı İzle
Bilim Kurulu üyesi, hayatını kaybeden hastasının son sözlerini unutamadı mask
Bilim Kurulu üyesi, hayatını kaybeden hastasının son sözlerini unutamadı
MasterChef Tek Parça 6 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle!  Masterchef Türkiye 72. Bölüm Düello Zamanı! Kim Kazandı? mask
MasterChef Tek Parça 6 Ekim 2020 TV8 Canlı İzle!  Masterchef Türkiye 72. Bölüm Düello Zamanı! Kim Kazandı?
Gelinim Mutfakta 547. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 6 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Gelinim Mutfakta 547. Bölüm Canlı İzle! Gelinim Mutfakta 6 Ekim Günün Birincisi Kim Oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada 447. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim Puan Durumu mask
Zuhal Topal'la Sofrada 447. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Ekim Puan Durumu
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL