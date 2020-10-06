Trendyol 6-7-8 Ekim İndirimleri! Hangi Ürünlerde Sürpriz İndirimler Var?

Türkiye'nin online alışverişte en güvenilir ve kaliteli sitelerinden biri olan Trendyol bu sene de büyük ekim kampanyası ile çeşitli fırsatlar sunuyor. 6-7-8 ekim tarihleri arasında geçerli olan indirimler herkese çeşitli fırsatlar sunuyor. Yüz binlerce üründe %50'ye varan indirimlerle Trendyol kampanyalarına devam ediyor.

Büyük Ekim Kampanyası Hangi Günler Geçerli?

Her yıl yazan sonbahara geçerken Trendyol'un düzenlediği kampanya bu senede başladı. Mevsim geçişinin yaşandığı bu dönemde Trendyol dolabını ya da evini yenilemek isteyenlere %50'ye varan inanılmaz kampanyalar sunuyor. Birçok üründe geçerli indirimler için ise sadece 3 gün var.

Trendyol'un büyük ekim kampanyası 6 Ekim günü başladı. 6-7-8 ekim tarihlerinde devam edecek olan indirimler 8 ekim gece yarısı bitecek. Trendyol'da satışı gerçekleştirilen birbirinden kaliteli ve güzel ürünler daha şimdiden tükenmeye başladı bile.

Trendyol büyük ekim kampanyası bünyesinde deri ceketten ayakkabıya, elektronik aletlerden bebek ürünlerine, kozmetikten okul malzemelerine kadar birçok üründe indirimler ve kampanyalar devam ediyor.

Büyük Ekim Kampanyasında Hangi Ürünlerde Ne Kadar İndirim Olacak?

Türkiye'nin en çok tercih edilen online alışveriş kanalı Trendyol'un büyük ekim kampanyası hemen hemen tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlerle 6 ekimde başlar. 3 gün sürecek büyük ekim kampanyası bünyesinde birçok ürün kampanyalı olacağı gibi, indirim miktarları ise ürünlere göre değişiyor. Büyük ekim kampanyasında satılacak ürünler ve indirim miktarları şu şekilde.

· Ayakkabı, aksesuar, saat, gözlük, giyim, mobilya gibi birçok üründe %50'ye varan indirim sunuldu.

· Elektronikte %7'ye varan indirimler var.

· Oyuncaklarda %40'a kadar indirim yapılacak.

· Süpermarket ürünlerinde ise %20'ye varan indirimler Trendyol'da.

Trendyol Ekim Kampanyası Her Sene Yapılıyor Mu?

Her sene belli dönemlerde farklı firmalar tarafından yapılan indirim günlerinin en popüleri olan Trendyol büyük ekim kampanyası hemen hemen her yıl yapılmaktadır. Yaz mevsiminden sonbahara geçilirken dolaplarını, evlerini ve eşyalarını yenileyecek olan insanlar için büyük avantaj olan Trendyol ekim kampanyası son derece avantajlı kampanyalar sunmaktadır.