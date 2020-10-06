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- 06 Eki 2020 - 15:11

Muğla'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Video Haber

Muğla'nın Dalaman ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Elif Duman
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mustafa Demirezer idaresindeki ekmek dağıtımında kullanılan 48 E 4078 plakalı hafif ticari araç, Turgut Reis Caddesi Sanayi mevkisindeki kavşakta Keramettin Orhan'ın (82) kullandığı 48 D 0782 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Orhan hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan diğer sürücü Demirezer ise yapılan tedavinin ardından gözaltına alındı.

06 Eki 2020 - 15:11 AA Muğla- Asayiş

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