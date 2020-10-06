Muğla'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Video Haber
Muğla'nın Dalaman ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mustafa Demirezer idaresindeki ekmek dağıtımında kullanılan 48 E 4078 plakalı hafif ticari araç, Turgut Reis Caddesi Sanayi mevkisindeki kavşakta Keramettin Orhan'ın (82) kullandığı 48 D 0782 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Orhan hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan diğer sürücü Demirezer ise yapılan tedavinin ardından gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.