Ankara Estergon Kalesi'nde korkutan yangın!
Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.Başkentte restoranda çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Estergon Türk Kültür Merkezi içinde bulunan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangın kontrol altına alındı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.