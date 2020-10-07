Müge Anlı Tamamı Tek Parça 7 Ekim 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı 7 Ekim Canlı İzle

ATV ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Her gün çarpıcı gündemleri ile seyirciyi ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Türkiye'nin gündemlerini belirlemeye devam ediyor. Müge Anlı ve ekibi ele aldığı dosyaları büyük bir titizlikle inceliyor. Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden programda kayıplar bulunuyor, cinayetler açığa çıkarılıyor. Gündüz kuşağının en sevilen programının sunucusu Müge Anlı çözdüğü olayların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıl almaz olaylar ekranlara taşınıyor. Müge Anlı ve ekibinin araştırdığı dosyalar beklenmedik sonuçlarla seyirciyi şaşırtmaya devam ediyor. Hafta içi her gün saat 10'da seyircisi ile buluşan programda yaşanan gelişmeler ise izleyenlere aktarılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Müge Anlı 6 Ekim Programında Neler Yaşandı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dün yayınlanan 6 ekim programında dün yine ilginç gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ekibiyle beraber araştırdığı olaylardaki gelişmeleri seyirciye aktardı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ses getiren gündemlerinden biri Mehmet Ali Koran'ın ölümü oldu. Geçen seneden beri kayıp olan, Müge Anlı ve ekibi tarafından aranan Mehmet Ali Koran'ın kafatasının Betty isimli köpek tarafından bulunması ile geçtiğimiz günlerde gündem sarsılmıştı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tersanede boyacı olarak çalışan Mehmet Ali Koran'ın kafatasının bulunması ile başlayan soruşturmada 4 kişi göz altına alınmıştı. Bu kişilerden Mehmet Ali Koran'ın ev arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs, cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan ve gündem olan bir diğer olay ise Hasan Kiraz'ın kaybolmasıydı. 3 yıldır kayıp olan Hasan Kiraz'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvuran aile ile ilgili yeni gelişmeler ortaya atılıyor. Önceki programlarda Hasan Kiraz'ın trafik kazasından aldığı tazminat parasını yasal olmadan kullanan abi Hüseyin Kiraz ile ilgili şüpheli durumlar ortaya çıkmıştı. Dün yayınlanan programda ise Hasan Kiraz'ın annesi Şehriye Kiraz ile fabrika sahibi Şükrü bey arasında aşk yaşandığı ve Hasan Kiraz'ın buna şahit olduğu gerekçesi ile öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 7 Ekim Programı Gündemleri

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugün yayınlanacak olan bölümünde gündemlerle ilgili yani gelişmeler izleyici ile paylaşılacak. Hasan Kiraz ve Mehmet Ali Koran dosyaları dışında, 37 yaşındaki Hülya Ertaş'ın aile arayışı ve Sabri Gezer'in dolandırılma hikayesi konuşulacak.