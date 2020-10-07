Cezaevinden izinli çıkan 3 kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Video Haber
Aydın'ın Germencik ilçesinde "Uyuşturucu ticareti" suçundan girdikleri cezaevinden izinli çıkan 3 hükümlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde "Uyuşturucu ticareti" suçundan girdikleri cezaevinden izinli çıkan 3 hükümlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde ihbar üzerine bir adrese operasyon yaptı.
Operasyonda M.A, H.D ve E.Ş. gözaltına alındı.
Adresteki aramada 71 gram metamfetamin ile bir tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu ve kaldıkları cezaevinden izinli çıktıkları belirlendi.
07 Eki 2020 - 16:01 AA - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.