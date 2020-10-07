Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Video Haber
Bingöl'den, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu için gelen anne Medine Baran: "Gelsin, bu hasret bitsin artık"
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 401'inci gününde sürüyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mazlum için gelen anne Medine Baran da oturma eylemine dahil oldu.
Baran, Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemden etkilenerek, oğluna kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a geldiğini, HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldığını söyledi.
Oğlunun 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırıldığını ifade eden Baran, evladına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini belirtti.
Baran, "Sabah evden çıktı, bir daha da gelmedi. 6 senedir haber yok, onu bekliyoruz. Gelsin, bu hasret bitsin artık. Yüreğim kaldırmıyor, 6 senedir bekliyoruz." dedi.
07 Eki 2020 - 16:33 AA - Asayiş
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.