Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Eki 2020 - 16:33

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Video Haber

Bingöl'den, 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu için gelen anne Medine Baran: "Gelsin, bu hasret bitsin artık"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 401'inci gününde sürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mazlum için gelen anne Medine Baran da oturma eylemine dahil oldu.

Baran, Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemden etkilenerek, oğluna kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a geldiğini, HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldığını söyledi.

Oğlunun 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırıldığını ifade eden Baran, evladına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini belirtti.

Baran, "Sabah evden çıktı, bir daha da gelmedi. 6 senedir haber yok, onu bekliyoruz. Gelsin, bu hasret bitsin artık. Yüreğim kaldırmıyor, 6 senedir bekliyoruz." dedi.

07 Eki 2020 - 16:33 AA - Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
10 günde 147 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi mask
10 günde 147 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Cezaevinden izinli çıkan 3 kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Video Haber mask
Cezaevinden izinli çıkan 3 kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Video Haber
Denize giren üniversite öğrencisi boğuldu mask
Denize giren üniversite öğrencisi boğuldu
Son Dakika! Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi mask
Son Dakika! Can Dündar'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi
Son Dakika! Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Son Dakika! Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Sonbahar-kış operasyonları başladı mask
İçişleri Bakanlığı: Sonbahar-kış operasyonları başladı
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı mask
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
Kan donduran cinayet! Tartıştığı kocasını öldürdü! mask
Kan donduran cinayet! Tartıştığı kocasını öldürdü!
İki doktor ve hastane polisi darbedildi! O anlar kameralara yansıdı mask
İki doktor ve hastane polisi darbedildi! O anlar kameralara yansıdı
Kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu - Video Haber mask
Kadını zorla taksiye bindirmeye çalışan kişiye çevredekiler engel oldu - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Video Haber mask
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Video Haber
Cezaevinden izinli çıkan 3 kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Video Haber mask
Cezaevinden izinli çıkan 3 kişi, uyuşturucu operasyonunda yakalandı - Video Haber
Gıda ürünleri yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı - Video Haber mask
Gıda ürünleri yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı - Video Haber
10 Ekim A101 Aktüel Ürünler! A101 Katalog Fiyat Listesi mask
10 Ekim A101 Aktüel Ürünler! A101 Katalog Fiyat Listesi
Kuruluş Osman 28. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Kuruluş Osman Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman 28. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Kuruluş Osman Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Video Haber mask
Otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL