Zuhal Topal'la Sofrada 449. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim Puan Durumu?

Zuhal Topal'la Sofrada 449. Bölüm Full İzle Youtube

FOX TV ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Rekabet ve eğlencenin bir arada olduğu program her gün merakla bekleniyor. Gelinlerin rekabetleri ve kaynanaların tatlı atışmaları ile program seyircinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Zuhal Topal'ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yarışma programında gelinler ve kaynanalar takım olarak rekabet ediyor. Gelinlerin kısıtlı zamanda belirledikleri menüyü en iyi şekilde yapmaya çalıştıkları programda kaynanalar ise kendi gelinlerini birinci yapmak için puan veriyor. Mutfaktaki, hünerlerini göstererek kıyasıya rekabet eden gelinler haftanın birincisi olup, 15 bin liralık büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Zuhal Topal'ın da puanları ile cuma günleri haftanın finalini yapan programda, her hafta yeni yarışmacılar rekabet ediyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 448. Bölüm Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

FOX TV erkanlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Sofrada dün yayınlanan 448. bölümü ile yani haftanın 3. gününü geride bıraktı. Haftanın finaline yaklaşılırken programda heyecan yükseliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada programında 3. günün yarışmacısı Meryem Kepçeoğlu oldu. Hazırladığı menü ile Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 26 puan alan yarışmacı önceki günlerdeki gelinleri puanı ile geride bıraktı. Zuhal Topal'la Sofrada programında bu haftanın ilk yarışmacısı olan Gaye Özdemir 20 puan, salı günü yarışmacısı Elif Bilgili ise 25 puan almıştı. 26 puan alan Meryem Kepçeoğlu şimdilik zirveyi elinde tutuyor. Kalan 2 yarışmacının performansları ve alacakları puanlar ise merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 449. Bölümde Yarışan Gelin Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın finaline bir adım kala yarışacak olan isim Gülşen Çaydere olacak. 4. gün yarışmacının da performansını sergilemesi ile final bölümü ekranlara gelecek. Gülşen Çaydere'nin aldığı puan ise henüz belli değil. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 8 ekim puan durumu açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz. Zuhal Topal'la Sofrada yarışması renkli yarışmacıları ve eğlence dolu anları ile hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.