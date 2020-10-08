Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Eki 2020 - 10:16

Zuhal Topal'la Sofrada 449. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ekim Puan Durumu?

Ekranların sevilen yarışmacısı Zuhal Topal’la Sofarada bu hafta yine farklı bir ilde! 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal’la Sofrada 449. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal’la Sofrada son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Zuhal Topal'la Sofrada 449. Bölüm Full İzle Youtube

FOX TV ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada hafta içi her gün seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Rekabet ve eğlencenin bir arada olduğu program her gün merakla bekleniyor. Gelinlerin rekabetleri ve kaynanaların tatlı atışmaları ile program seyircinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Zuhal Topal'ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yarışma programında gelinler ve kaynanalar takım olarak rekabet ediyor. Gelinlerin kısıtlı zamanda belirledikleri menüyü en iyi şekilde yapmaya çalıştıkları programda kaynanalar ise kendi gelinlerini birinci yapmak için puan veriyor. Mutfaktaki, hünerlerini göstererek kıyasıya rekabet eden gelinler haftanın birincisi olup, 15 bin liralık büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Zuhal Topal'ın da puanları ile cuma günleri haftanın finalini yapan programda, her hafta yeni yarışmacılar rekabet ediyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 448. Bölüm Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

FOX TV erkanlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Sofrada dün yayınlanan 448. bölümü ile yani haftanın 3. gününü geride bıraktı. Haftanın finaline yaklaşılırken programda heyecan yükseliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada programında 3. günün yarışmacısı Meryem Kepçeoğlu oldu. Hazırladığı menü ile Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 26 puan alan yarışmacı önceki günlerdeki gelinleri puanı ile geride bıraktı. Zuhal Topal'la Sofrada programında bu haftanın ilk yarışmacısı olan Gaye Özdemir 20 puan, salı günü yarışmacısı Elif Bilgili ise 25 puan almıştı. 26 puan alan Meryem Kepçeoğlu şimdilik zirveyi elinde tutuyor. Kalan 2 yarışmacının performansları ve alacakları puanlar ise merak ediliyor.

Zuhal Topal'la Sofrada 449. Bölümde Yarışan Gelin Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın finaline bir adım kala yarışacak olan isim Gülşen Çaydere olacak. 4. gün yarışmacının da performansını sergilemesi ile final bölümü ekranlara gelecek. Gülşen Çaydere'nin aldığı puan ise henüz belli değil. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 8 ekim puan durumu açıklandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz. Zuhal Topal'la Sofrada yarışması renkli yarışmacıları ve eğlence dolu anları ile hafta içi her gün saat 16.00'da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

08 Eki 2020 - 10:16 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 8 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 8 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Masum 200. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Masum 200. Bölüm Fragmanı İzle Youtube mask
Masum 200. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Masum 200. Bölüm Fragmanı İzle Youtube
Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı İzle Youtube mask
Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı İzle Youtube
Kuruluş Osman 28. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Kuruluş Osman Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman 28. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Kuruluş Osman Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 1. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Sadakatsiz 1. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Doğduğun Ev Kaderindir 14. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir 14. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Türk yapımı filimleri izleyenler, Türk tarihine ilgi duyuyor mask
Türk yapımı filimleri izleyenler, Türk tarihine ilgi duyuyor
Sen Çal Kapımı 13. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sen Çal Kapımı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı 13. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sen Çal Kapımı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek 34. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Benim Adım Melek Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek 34. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Benim Adım Melek Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 8 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 8 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Masum 200. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Masum 200. Bölüm Fragmanı İzle Youtube mask
Masum 200. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Masum 200. Bölüm Fragmanı İzle Youtube
Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı İzle Youtube mask
Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı İzle Youtube
Kuruluş Osman 28. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Kuruluş Osman Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman 28. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Kuruluş Osman Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 1. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Sadakatsiz 1. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Doğduğun Ev Kaderindir 14. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir 14. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Türk yapımı filimleri izleyenler, Türk tarihine ilgi duyuyor mask
Türk yapımı filimleri izleyenler, Türk tarihine ilgi duyuyor
Sen Çal Kapımı 13. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sen Çal Kapımı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı 13. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sen Çal Kapımı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek 34. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Benim Adım Melek Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek 34. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Benim Adım Melek Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!
Masum 200. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Masum 200. Bölüm Fragmanı İzle Youtube mask
Masum 200. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Masum 200. Bölüm Fragmanı İzle Youtube
Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı İzle Youtube mask
Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı İzle Youtube
Kuruluş Osman Dizisi Cüneyt Arkın Hangi Rolde? Aksakallılar Kimdir? mask
Kuruluş Osman Dizisi Cüneyt Arkın Hangi Rolde? Aksakallılar Kimdir?
Kuruluş Osman 28. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Kuruluş Osman Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman 28. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Kuruluş Osman Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz 1. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Sadakatsiz 1. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Doğduğun Ev Kaderindir 14. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir 14. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Türk yapımı filimleri izleyenler, Türk tarihine ilgi duyuyor mask
Türk yapımı filimleri izleyenler, Türk tarihine ilgi duyuyor
Sen Çal Kapımı 13. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sen Çal Kapımı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı 13. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Sen Çal Kapımı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek 34. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Benim Adım Melek Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek 34. Bölüm Full İzle! 7 Ekim Benim Adım Melek Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 8 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 8 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 8 Ekim 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!
Masum 200. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Masum 200. Bölüm Fragmanı İzle Youtube mask
Masum 200. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Masum 200. Bölüm Fragmanı İzle Youtube
Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı İzle Youtube mask
Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı İzle Youtube
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Video Haber mask
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL