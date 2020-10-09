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- 09 Eki 2020 - 12:06

Kırmızı Oda 6. Bölüm Full İzle! 9 Ekim Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dizi sektörüne ilk girdiği andan beri seyircilerin büyük beğenisini ve ilgisini toplayan Kırmızı Oda 6. Bölüm ile sizlere nefes kesen bir yayın keyfi sunuyoruz. Kırmızı Oda son bölüm izle, Kırmızı Oda 6. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak sizde çok sevilen Kırmızı Oda dizisini reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz…

Elif Duman
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Kırmızı Oda 6. Bölüm Full İzle

TV8 ekranlarında her hafta cuma günleri yayınlanan Kırmızı Oda dizisi seyirciden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yayın hayatına başladığı günden beri seyirciden tam puan alan Kırmızı Oda dizisi sosyal medya platformlarında da en çok konuşulan yapımlardan biri olmaya devam ediyor. Psikolojik derinliğe sahip olan, cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Kırmızı Oda dizisi duygu yüklü yeni bölümleri ile her hafta cuma günleri saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral ve Burak Sevinç gibi ünlü isimlerin oynadığı dizi gerçek hayat hikayelerini anlatıyor. Bir psikiyatri kliniğine gelen hastaların geçmişlerini ve kimseye söyleyemedikleri sırlarını anlatan dizi seyirciden yoğun ilgi görüyor. Gülten Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizide anlatılan hikayeler yürekleri burkmaya devam ediyor. Ekranların en farklı yapımlarından biri olan Kırmızı Oda'nın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Kırmızı Oda Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşandı?

Kırmızı Oda dizisinde kliniğe gelen hastaları canlandıran oyuncular sürekli olarak değişmektedir. Klinikteki doktorların sabit olduğu dizinin 5. bölümünde Melisa Sözen, Evrim Alasya ve Emre Kınay konuk oyuncu olarak rol aldı.

Kırmızı Oda dizisinin 5. bölümünde Melisa Sözen'in canlandırdığı Alya karakterinin travmaları devam ediyor. Geçmişinde babası ile ilişkisinden ortaya çıkan travmalara sahip olan Alya'nın hikayesi işlenmeye devam ediyor. 5. bölümde rol alan Evrim Alasya ise Meliha karakterini canlandırıyor. Meliha ise evlilik hayatı boyunca yaşadıklarını ve çektiği evlat acısını psikiyatri kliniğinde paylaşmaya devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinin 5. bölümünde konuk oyuncusu olan Emre Kınay ise Ahmet isimli hastayı canlandırıyor. Doktor Piraye'ye karısını aldattığını ve çok pişman olduğunu anlatan Ahmet'in hikayesi, psikiyatri kliniğindeki doktorlar arasında yeni bir tartışma yaratıyor.

Kırmızı Oda Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kırmızı Oda dizisinin merakla beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman yürekleri ağza getirdi. Meliha'nın intihar ettiğine yönelik mesajların olduğu bölümde Alya'nın travmaları ise devam ediyor. Kırmızı Oda yeni bölümü ile bu akşam TV8'de.

09 Eki 2020 - 12:06 - Dizi Fragmanları

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