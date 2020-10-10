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/ 10 Eki 2020 - 00:54

Ramo - 16. Bölüm Fragmanı İzle

Daha dizinin yeni bölümü başlamadan yayınlanan fragmanlar ile herkesi büyük bir merakta bırakan dizi Ramo, sonunda Ramo 16. Bölüm fragmanı paylaşımı yaptı. Sevenlerinin çok sık şekilde takip ettiği Ramo 16. Bölüm fragman izlemek için haber detayında yer alan videoya göz atabilirsiniz. Sizler de yeni yayınlanacak bölüm hakkında bilgi alabilirsiniz…