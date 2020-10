İyi Günde Kötü Günde 5. Bölüm Full İzle! 10 Ekim İyi Günde Kötü Günde Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

İyi Günde Kötü Günde 5. Bölüm Full İzle

Star TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından İyi Günde Kötü Günde dizisi her hafta yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Bu sezon yayın hayatına başlayan dizi seyirciden tam puan almayı başarıyor. Yayınlanacak her bölümün merakla beklendiği dizi de heyecan ve eğlence hiç bitmiyor. İyi Günde Kötü Günde Dizisi yeni bölümleri ile her hafta cumartesi günleri ekrana geliyor.

Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in paylaştığı İyi Günde Kötü Günde dizisi yıllar önce kendisini nikah masasında bırakan eski sevgilisi Sarp'ın düğününü organize eden Leyla'nın hikayesini anlatıyor. İlginç konusu ve sevilen oyuncu kadrosu ile İyi Günde Kötü Günde dizisi her hafta cumartesi günleri saat 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor.

İyi Günde Kötü Günde Dizisi 4. Bölümde Neler Oldu?

İyi Günde Kötü Günde dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Leyla ve Sarp arasındaki soğuk savaş ekrana taşındı. Leyla'nın düğünü yapma kararlılığı ile Sarp'ın Leyla'yı pes ettirme çabasının işlendiği 4. bölümde hem eğlenceli hem de dramatik sahneler yaşandı.

İyi Günde Kötü Günde dizisinin son bölümünde Sarp'ın kendisine sahta iş teklifi düzenlediğini öğrenen Leyla, çok sinirlenir. Sarp'ın bu hamlesi ile Leyla kalmaya ve Melisa ile Sarp'a dünyanın en güzel düğününü yapmaya karar verir. Leyla artık daha güçlü ve kararlı davranır. Leyla'nın bu hamlesine karşılık Sarp da yeni planını uygulamaya koyar. Leyla'yı pes ettirmek için Melisa ile yaşadığı aşkı onun gözüne sokmaya karar verir.

Leyla ile Sarp arasındaki çekişme devam ederken, Sarp'ın annesi Perihan Leyla'yı tanımaya çalışır. Leyla'yı hayal meyal hatırlayan kadın onunla görüşmek ister. Sarp ise annesi ile Leyla'nın görüşmesine engel olmak için sürekli Leyla'ya yeni işler çıkartır. Leyla'ya iş çıkartmak için kullandığı hamlelerden biri de üniversite arkadaşı Gediz'in bağ evine gitmektir. Ancak burada işler hiç de Sarp'ın düşündüğü gibi gitmez.

İyi Günde Kötü Günde Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İyi Günde Kötü Günde dizisinin yeni bölüm fragmanı geçen hafta dizinin final sahnesinden hemen sonra yayınlandı. Fragmanda Sarp'ın Melisa ile kavga etmesi ve Leyla'ya yakınlaşması dikkat çekti. İyi Günde Kötü Günde dizisi yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de.