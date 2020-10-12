Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı - Video Haber
Samsun'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık zanlısı 3 kadın yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum ilçesinde 4 evin kapısının "dil düşürme" yöntemiyle açılarak içeriden ziynet eşyası ile 17 bin 130 lira çalındığı bilgisi üzerine, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Ekipler, belirledikleri şüpheli kadınlar M.G. (19), N.Ş. (20) ve K.G'yi (38) yakalamak için çalışma başlattı.
Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, zanlıları yakaladı.
Zanlıların üzerinde ele geçirilen 10 bin lira ile 2 çeyrek ve bir gram altına el konuldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.