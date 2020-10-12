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- 12 Eki 2020 - 19:27

Mhp Grup Toplantısı Bugün saat kaçta? MHP grup toplantısı 13 Ekim canlı izle - Ankara

MHP TBMM Grup Toplantısı 13 Ekim 2020 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacaktır. Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar. Erken seçim açıklamas, Azerbaycan Karabağ'da yaşanan gelişmeler. İşte Detaylar

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MHP TBMM Grup Toplantısı 13 Ekim 2020 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacaktır. Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar. Erken seçim açıklamas, Azerbaycan Karabağ'da yaşanan gelişmeler. İşte Detaylar

12 Eki 2020 - 19:27 Ankara- Siyaset

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