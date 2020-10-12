12 Eki 2020 - 19:27
Mhp Grup Toplantısı Bugün saat kaçta? MHP grup toplantısı 13 Ekim canlı izle - Ankara
MHP TBMM Grup Toplantısı 13 Ekim 2020 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacaktır. Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar. Erken seçim açıklamas, Azerbaycan Karabağ'da yaşanan gelişmeler. İşte Detaylar
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MHP TBMM Grup Toplantısı 13 Ekim 2020 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacaktır. Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar. Erken seçim açıklamas, Azerbaycan Karabağ'da yaşanan gelişmeler. İşte Detaylar
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.