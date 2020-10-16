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- 16 Eki 2020 - 13:19

Ramo Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 16 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ramo 16. Bölüm izle, Ramo son bölüm izle en çok aratılan Google verileri arasında yer almaktadır. Sizlerde Ramo dizisini reklam olmadan izlemek istiyorsanız Ramo 16. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak aralıksız dizi hazzı yaşayabilirsiniz. İşte tüm detayları ile Ramo 16. Bölüm izle ve Ramo 16. Bölüm fragmanı…

Elif Duman
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Ramo Dizisi 16. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının en iddialı yapımlarından olan Ramo her hafta cuma günleri ekrana gelmeye devam ediyor. Cuma günlerinin sevilen dizilerinde heyecan her hafta artarak devam ediyor. Aksiyonlu sahneleri ile de dikkat çeken dizi izleyiciden büyük ilgi görüyor. 2. sezonuyla da başarıyı yakalayan yapım yeni bölümleri ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in oynadığı dizide İdil Fırat, İlker Aksum gibi isimler de yer alıyor. Çarpıcı ve hareketli senaryosu ile ilgi toplayan dizinin yeni bölümleri merak ediliyor. Adanalı cesur bir adam olan Ramo'nun ailesi, aşkı ve adalet için verdiği mücadelenin anlatıldığı dizi her hafta cuma akşamları saat 20.00'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Ramo Dizisi 15. Bölümde Neler Yaşandı?

Ramo dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde heyecan zirveye çıktı. Çatışma sahneleri ile ilgi çeken 15. bölüm heyecanla izlendi. Ramo'nun zorlu mücadelesi kaldığı yerden ve çok daha zor şartlarda devam ediyor.

Ramo dizisinin 15. bölümünde Vahap Cihangir ve Ramo'yu öldürmek için bir plan hazırlar. Ramo'nun planı bozması ile çatışma çıkar. Çıkan çatışmada Cihangir ve Ramo kurtulurken, Vahp hayatını kaybeder. Çatışma sırasında Ramo'nun Doğu'nun hayatını kurtarması ise Cihangir'i şaşırtır. Cihangir'in Ramo'ya karşı şüpheleri artmaya başlar. Ramo'nun Köksal'la çalışmasından da şüphelenen Cihangir ona bir oyun oynamaya karar verir. Cihangir'in oynayacağı ölümcül oyundan Ramo sağ çıkabilecek midir?

Bu sırada Cihangir'den kurtulmak için yurtdışına kaçacak olan Sibel ise beklenmedik olaylar yaşar. Cihangir'in bulmak üzere olduğu Sibel hiç de istemediği bir karar alır.

Ramo Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ramo dizisinin geçen haftaki bölümünden sonra beklenen 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo'nun Cihangir'in oyunundan nasıl çıkacağı ve Sibel'e ne olacağı merak ediliyor. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.

16 Eki 2020 - 13:19 - Dizi Fragmanları

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