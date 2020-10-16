Sigarasını yakmak isterken alevler içinde kaldı! Yardımına... - Video Haber
Konya'nın Ilgın ilçesinde, trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobilin sürücüsünü, çevredeki benzin istasyonunun çalışanı ve vatandaşlar kurtardı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde, trafik ışıklarında beklerken alev alan otomobilin sürücüsünü, çevredeki benzin istasyonunun çalışanı ve vatandaşlar kurtardı.
Trafik ışıklarında bekleyen sürücü Mehmet Şen (60), gaz kaçağı olduğu iddia edilen otomobilinde sigarasını yakmak isteği sırada yangın çıktı.
Alevler bir anda aracı sararken, çevredeki petrol istasyonunun çalışanı Mehmet Gölçük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Gölçük ve çevredekiler, sürücü Şen'i araçtan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, Şen hafif şekilde yaralandı.
Yaralı sürücü, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yanan otomobili söndürmek için yangın tüpü ile müdahale eden benzin istasyonu çalışanı Gölçük, "Benzin istasyonunda pompacı olarak çalışıyorum. Bir anda otomobilin alev aldığını gördüm. Hemen yangın tüpünü aldım. Kapıyı açtım. Sürücünün üzerindeki alevleri söndürdüm. İnsanlık görevimi yerine getirdim." diye konuştu.
Benzin istasyonu işletmecisi Ahmet Ercan ise personeli ile gurur duyduğunu belirterek, "İstasyonlarda pompa görevlileri yangın ve ilk yardım eğitimi alıyorlar. Bu yangına da ilk bizim personelimiz iştirak etmiş ve müdahale ederek şoförü kurtarmış. Ben çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve onu da tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.