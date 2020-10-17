Öğretmen Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Ekim Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Öğretmen Dizisi 6. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarında 2. sezonu ile geçen hafta ekrana gelmeye başlayan Öğretmen dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Farklı hikayesi ile ilgi çeken dizinin her hafta pazar günleri heyecan dolu bölümleri ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri seyircinin dikkatini çekmeyi başaran yapımda her bölüm yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Öğretmen dizisinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin gibi isimler rol alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile ilgi çeken dizi oldukça farklı bir senaryoya sahip. Herkesten farklı bir öğretme biçimi olan fizik öğretmeni Akif Erdem ve 12A öğrencilerinin çarpıcı hikayelerini ekrana taşıyan Öğretmen dizisi merakla izleniyor. 12A sınıfına iyi insan olma dersi veren Akif Erdem'in tarzı ve öğrencileri esir alması diziyi daha da çarpıcı hale getiriyor. Öğretmen dizisi her hafta pazar günleri saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Öğretmen Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşandı?

Öğretmen dizisinin geçen hafta yayınlanan 5. bölümünde heyecan yine zirveye ulaştı. 12A sınıfındaki bir grup öğrencinin kaçmaya çalışması ile tansiyon yükseldi.

Öğretmen dizisi 5. bölümünde Küçükkapı Lisesi 12A sınıfı yine kaos içindedir. Bu kaosta öğretmen Akif Erdem'in baygın düşmesi ile ortalık karışır. Akif Erdem'in bayılmasını fırsat bilen bir grup öğrenci okuldan çıkmaya çalışır. Kaçmak isteyen öğrencilerin karşısında ilk günden beri Akif Erdem'e destek olan bir arkadaşları durur. İki grup arasında çatışma çıkar. Bütün bu karmaşadan uzak duran tek bir öğrenci vardır. Bu öğrenci içerde ve dışarda yaşanan her şeyin anahtarıdır.

Öğretmen Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Öğretmen dizisinin beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Zeynep ile Akif Erdem'in karşı karşıya gelmesi ilgi çekti. Bu sırada her şeyin anahtarı olan öğrenciyi dışarı çıkarma çalışmaları ise devam ediyor. Öğretmen dizisi merakla beklenen bölümü ile 18 Ekim pazar akşamı saat 20.00'da FOX'ta izleyicisi ile buluşacak.