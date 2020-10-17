İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Adem B'nin kullandığı 45 ACJ 137 plakalı otomobil, Ege Caddesi'nde yola çıktığı sırada Fatih Solmaz (34) idaresindeki 15 TA 642 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve Tolga Dede (30) yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan Dede, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı, motosikletin ters yönde ilerlediği öne sürüldü.
Kaza yerine gelen Solmaz’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.