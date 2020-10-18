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- 18 Eki 2020 - 20:39

Ankara'da Korkutan Hava: Kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanlerın çatısı uçtu

Binalardan birinin çatısı, otoparktaki 4 otomobilin üzerine düştü Bağlıca Bulvarı'nda su birikintisinde mahsur kalan 2 otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

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Başkentte kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, 4 otomobilde hasar oluştu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde 2 apartmanın çatısı uçtu. Binalardan birinin çatısı, otoparktaki 4 otomobilin üzerine düştü. İtfaiye ve Mamak Belediyesi ekipleri, çatılara ait parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

Öte yandan aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler, araçlarıyla su birikintilerinden geçerken zorluk yaşadı. Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda motor arızası veren 2 otomobil ise su birikintisinde kaldı.

Mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
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18 Eki 2020 - 20:39 AA Ankara- Asayiş

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