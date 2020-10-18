Ankara'da Korkutan Hava: Kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanlerın çatısı uçtu
Binalardan birinin çatısı, otoparktaki 4 otomobilin üzerine düştü Bağlıca Bulvarı'nda su birikintisinde mahsur kalan 2 otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı
Başkentte kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, 4 otomobilde hasar oluştu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde 2 apartmanın çatısı uçtu. Binalardan birinin çatısı, otoparktaki 4 otomobilin üzerine düştü. İtfaiye ve Mamak Belediyesi ekipleri, çatılara ait parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.
Öte yandan aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler, araçlarıyla su birikintilerinden geçerken zorluk yaşadı. Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda motor arızası veren 2 otomobil ise su birikintisinde kaldı.
Mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.