Aksaray'da zihinsel engelli genç babasını öldürdü
Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İ, babasını boğazından bıçakladı.
Aksaray'da zihinsel engelli genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte yaşayan baba Atlas İ. (54) ile zihinsel engelli oğlu Onur İ. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İ, babasını boğazından bıçakladı.
Babanın çığlıkları üzerine komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen babasını bıçaklamaya devam eden Onur İ, kolundan vurularak etkisiz hale getirildi.
Sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Kolundan hafif yaralanan Onur İ. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Komşu Veyis Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, evden gelen sesler ve gürültü üzerine dışarıya çıktıklarını söyledi.
Gürültünün kesilmemesinin ardından polisi aradıklarını belirten Ergin, "Polis geldi, yukarıya çıktı. Ardından bir el silah sesi geldi. Onur'u kolundan vurmuş polis. Ardından götürdüler. Çok şaşkınız." diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.