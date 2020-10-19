Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sait S. idaresindeki 03 ABE 827 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 20. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, yedek şoför İlyas Eren ile muavin Enes Aydoğmuş, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılardan Eren ile Aydoğmuş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Sait S. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.