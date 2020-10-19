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- 19 Eki 2020 - 09:08

Kartal'da korkunç kaza: 2 yaralı

Kartal'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elif Duman
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Kartal'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Ahmet Kaan Aksu'nun kullandığı 41 BU 129 plakalı otomobil, Cevizli Köprülü Kavşağı yakınında çelik bariyerlere çarptı.

Otomobilin kapısından giren çelik bariyerler nedeniyle sürücü ile yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarılarak Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaca ve Aksu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
# Ambulans, çelik bariyer, itfaiye, kartal, polis, trafik kazası, ankara, otomobil

19 Eki 2020 - 09:08 AA İstanbul- Asayiş

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