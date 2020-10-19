Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 19 Ekim Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 19 Ekim Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı hafta içi hergün ekrana gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinin kıpır kıpır programı seyirciden yoğun ilgi görüyor. Zengin içeriği ve renkli konukları ile dikkat çeken program hafta içi her gün saat 09.45'te Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Demet Akalın'ın dobra yorumları ve Alişan'ın eğlenceli tavırları ile seyirciyi ekrana kilitleyen programda hafta içi hergün sanat dünyasının sevilen isimleri ağırlanıyor. Ünlü isimlerin çarpıcı açıklamalar yaptığı programda sağlıktan mutfağa, astrolojiden sosyal yaşama çeşitli konular uzmanları ile beraber tartışılıyor. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı ele alınan birbirinden farklı konular ve renkli konuklar ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sabah saatlerinin hem eğlenceli hem de bilgi dolu programı bu sezon ilgi ile takip ediliyor.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 16 Ekim Programında Neler Yaşandı?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı geçen haftanın son yayınını 16 ekim cuma günü yaptı. 16 ekim programı ilgi ile takip edildi. Cuma günü programın müzik köşesinde sevilen şarkıları ve neşeli tavırları ile Altay vardı. Sevilen müzisyen izleyenlere neşeli anlar yaşattı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 16 ekim konukları arasında dünya kick boks şampiyonu Sabriye Şengül ve Dr. Ayça Kaya vardı. Sabriye Şengül'ün başarı hikayesinin ekrana geldiği yayında Dr. Ayça Kaya zayıflama formülleri ile dikkat çekti. Geçen hafta yayınlanan dopdolu programdan sonra yeni bölümler ve konuklar merak edilmeye başlandı.

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah 19 Ekim Konukları Kim?

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında her bölümden sonra, yeni bölüm konukları tanıtım filmi ile açıklanıyor. Programın 19 ekim konukları ise henüz açıklanmadı. Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı sürpriz konukları ve merak edilen gündemleri ile bugün saat 09.45'te Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.