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- 19 Eki 2020 - 11:51

Sefirin Kızı Dizisi 24. Bölüm Full İzle Star TV! 19 Ekim Sefirin Kızı 24. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı 24. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, Star TV’nin en güzel dizisi olan Sefirin Kızı ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Sefirin Kızı 24. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Sefirin Kızı 24. Bölüm izle, makalemizle birlikte Sefirin Kızı son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz. İşte milyonlarca kişinin severek izlediği, birçok hayranı bulunan Sefirin Kızı 24. Bölüm…

Elif Duman
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Sefirin Kızı Dizisi 24. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sefirin Kızı tüm heyecanı ile ekrana gelmeye devam ediyor. 2. sezonu ile ekrana gelen dizide heyecan her bölüm artıyor. Sezonun en iddialı yapımlarından olan Sefirin Kızı büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Her bölümü ile seyirciden tam not alan dizi sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan biri. Sefirin Kızı dizisi her hafta pazartesi günleri saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Sefirin Kızı dizisi çarpıcı senaryosu ile dikkat çekiyor. Sefirin Kızı dizisinde çok küçük yaşlarda tanışan yarıcının oğlu Sancar ile büyükelçinin kızı Nare'nin aşkı anlatılıyor. Kavuştukları gün ayrılıları olan ikilinin yıllar sonra yeniden bircaraya gelmesi ile başlayan heyecan dolu hikaye her bölüm yaşanan gelişmeler ile seyirciyi ekrana kilitliyor. Sefirin Kızı dizisi aşk, arkadaşlık, aile ve intikam gibi konuları bir arada  işlemesi ile seviliyor.

Sefirin Kızı Dizisi 23. Bölümde Neler Yaşandı?

Sefirin Kızı dizisinin geçen haftaki bölümünde tüm cephelerde yeni gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümü heyecanlı sahneleri ile nefesleri kesti.

Sefirin Kızı dizisinde geçen hafta Nare Sancar aşk yeniden başlamak üzereyken ortaya çıkan gerçekler Nare'yi kendine getirdi. Kendini hislerine bırakmak üzere olan Nare Sancar'ı affedemeyeceğini anlar. Menekşe'nin kızına yaptıklarını öğrenen Nare ondan da hesap sorar. Herkesten yaşananların hesabını sormaya başlayan Nare marinada işe başlar. Sancar'ın hisselerinden vazgeçmesi ile onun yerine de şirkete Zehra gider. Bu durum Gediz'i her ne kadar rahatsız etse de artık kadınlar işin başındadır. Bu sırada Menekşe'nin Melek'e yaptıklarını öğrenen Sancar onu boşamaya karar verir. Sancar'ın kendisini boşayacağını öğrenen Menekşe yeni planını devreye sokmak ister. Kavruk'un kına gecesinde Akın'ı konağa alan Menekşe yaptığı şeyin sonuçlarını düşünemez.

Sefirin Kızı 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan son bölümü ile Melek'e ne olacağı merak ediliyor. Menekşe'nin yeni planının sonuçları ise izleyenleri korkuttu. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizi bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.

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19 Eki 2020 - 11:51 - Dizi Fragmanları

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