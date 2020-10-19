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- 19 Eki 2020 - 12:22

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Elif Duman
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat İstekli (26) idaresindeki 63 LH 298 plakalı otomobil, Siverek - Karacadağ kara yolu 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden Sinem (18), Fidan (23) ve Nuriye İstekli (51) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildekilerin, ev ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Karacadağ Mahallesi'nden ilçe merkezine gelirken kaza yaptıkları öğrenildi.
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19 Eki 2020 - 12:22 AA - Asayiş

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