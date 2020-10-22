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- 22 Eki 2020 - 21:11

Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binasında arama

Terör soruşturması kapsamında HDP il ve Yenişehir ilçe binasında yapılan polis araması kapsamında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da aralarında olduğu 4 partili gözaltına alındı

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Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında HDP il ve Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerinin aramada kapsamında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da aralarında bulunduğu 4 partili gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Arama sırasında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/ PKK'nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirildi.

Ele geçirilen deliller torbalarla binadan çıkarıldı.

Her iki binada yapılan aramada, aralarında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partili gözaltına alındı.

- Soruşturma yasa dışı pankart asmadan

19 Ekim'de merkez Sur ilçesinin Fiskaya mevkisinde duvara yasa dışı pankart asılmaya çalışıldığının tespit edildiği, şahısların kaçması üzerine kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi. Görüntülerde bir araç ile olay yerine gelen ve tekrar aynı araç ile Dağkapı istikametine gittikleri belirlenen şüpheliler A.M. ve S.K. yakalandı.

Devam eden çalışmalarda A.M. ve S.K. ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin Yenişehir HDP İlçe Başkanlığından çıkıp, araca binerek Fiskaya mevkisine gittikleri ve pankart astıkları, akabinde aynı taksi ile Batıkent'teki otobüs durağına gelerek Kürtçe ibareler içeren pankartı astıkları anlaşıldı. Şüphelilerin yine aynı taksi ile gittikleri HDP İl Başkanlığı binasına ellerindeki malzemelerle girdikleri tespit edildi.

HDP il ve Yenişehir ilçe binasında arama yapılmasının pankart asma olaylarına ilişkin gerçekleştiği belirtildi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için önünde oturma eylemini sürdürdüğü HDP il binası ile ilçe binasında polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

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22 Eki 2020 - 21:11 AA Ankara- Asayiş

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