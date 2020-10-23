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- 23 Eki 2020 - 16:43

Hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hafif ticari araçtan malzeme çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hafif ticari araçtan malzeme çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Konak Mahallesi'ndeki hafif ticari araçtan gerçekleştirilen hırsızlığın failinin bulunması için çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemenin ardından ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın kapısını açan zanlının içerideki malzemeyi çalarak kaçması yer alıyor.
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23 Eki 2020 - 16:43 AA Gaziantep- Asayiş

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