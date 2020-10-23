Hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hafif ticari araçtan malzeme çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hafif ticari araçtan malzeme çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Konak Mahallesi'ndeki hafif ticari araçtan gerçekleştirilen hırsızlığın failinin bulunması için çalışma başlattı.
Araştırma ve incelemenin ardından ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın kapısını açan zanlının içerideki malzemeyi çalarak kaçması yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.